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ワンストップで健康経営優良法人認定取得を支援する新サービス「ALWEL（オルウェル）」提供開始
― 健康経営の実行支援を一気通貫で提供、企業と従業員のWell-being 向上へ ―
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「Life&」をスローガンに事業を展開している野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締役社⻑：石井康裕、以下「当社」）は、企業の健康経営優良法人認定取得をワンストップで支援する法人向け新サービス「ALWEL（オルウェル）」を、2026 年4 月より開始いたしました。
本サービスは、健康経営に取り組みたい企業が抱える「何から始めればよいかわからない」「施策実行の手間が大きい」といった課題に対し、施策設計から実行・改善までを一体的に支援するものです。
1. 「ALWEL」開発の背景
近年、「健康経営」は人的資本経営の重要要素として注目されており、健康経営優良法人の認定企業数は、2026 年３月時点で「大規模法人部門」に3,765 法人、「中小規模法人部門」に23,085 法人が認定され、合計26,850 法人が認定を受けています。2016 年の認定開始初年度と比較すると、認定法人数は約48 倍以上に増加。健康経営の取り組みは拡大しております。※1
一方で、企業担当者からは以下のような課題が顕在化しています。
・健康経営優良法人を目指したいが、何から手を付けて良いのか分からない
・健康経営優良法人の認定を毎年継続したいが、なるべく効率よく施策を企画・実行したい
・健康経営の推進とともに、社内のコミュニケーション促進や福利厚生の充実にもつなげたい
・施策実行に伴う各種手配業務が多岐にわたり、担当者個人の業務負荷が高まり、円滑な対応が困難
当社はこれらの課題に対し、「実行支援」に強みを持つフィットネス事業者としてのノウハウを活かし、運動・栄養・コミュニケーション領域を横断したサービスとして「ALWEL」を開発しました。本サービスを通じて、企業の健康経営優良法人認定取得をよりスムーズにし、従業員の皆様のウェルネス向上に寄与することを目指します。
※1 経済産業省HP：https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/005_03_00.pdf
2. 「ALWEL」サービス概要
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3. 「ALWEL」の特長
（1）ワンストップで施策実行
健康経営調査票における「制度・施策実行」領域の約70％をカバー可能なサービスとして、オンラインとリアルを組み合わせた施策を提供します。
オンラインサービス
・健康経営調査票に対応した動画＆テストメニュー
・従業員向け【食生活】【運動】に関するお悩み相談窓口
・ウェルネス記事の定期配信
リアルサービス
・従業員のウェルネス向上＆健康経営調査票対応のリアルイベント（オンラインライブイベント含む）
・従業員はフィットネスクラブ「メガロス」を月1 回無料で利用可能
・ご担当者様向け伴走コンサルティング
・初回リアル面談（課題抽出、実施項目の整理、スケジューリング）
・オンライン相談窓口
（2） 多彩なイベントを毎月開催
リアルイベントやスポーツクラブ施設利用権が付帯しており、従業員の福利厚生施策としても活用可能なため、健康意識醸成だけでなく、従業員間のコミュニケーション促進にも寄与いたします。
オンラインイベント
・リフレッシュレッスン/リカバリーレッスン/マインドフルネス瞑想
リアルイベント
・ロコモ＆体力測定/街歩きロゲイニング/食生活改善セミナー
・ランニングイベント/ウォーキングイベント ※ランニング・ウォーキング大会の参加は別途有料
＜ご担当者体験会実施＞
５月、6 月に実施予定のALWEL イベントに企業ご担当者様を無料でご招待いたします。
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◆野村不動産ライフ＆スポーツについて
スポーツクラブやアフタースクール、バイリンガル幼児園事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成⻑することを目指しています。「顧客満足を感動と喜びに変える」を企業理念に掲げ、全社員が一丸となってきめ細やかなサービスを最適のタイミングで提供し、お客様に満足を超えた「感動」や「喜び」をお届けしてまいります。
https://www.megalos.co.jp/
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「Life&」をスローガンに事業を展開している野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締役社⻑：石井康裕、以下「当社」）は、企業の健康経営優良法人認定取得をワンストップで支援する法人向け新サービス「ALWEL（オルウェル）」を、2026 年4 月より開始いたしました。
1. 「ALWEL」開発の背景
近年、「健康経営」は人的資本経営の重要要素として注目されており、健康経営優良法人の認定企業数は、2026 年３月時点で「大規模法人部門」に3,765 法人、「中小規模法人部門」に23,085 法人が認定され、合計26,850 法人が認定を受けています。2016 年の認定開始初年度と比較すると、認定法人数は約48 倍以上に増加。健康経営の取り組みは拡大しております。※1
一方で、企業担当者からは以下のような課題が顕在化しています。
・健康経営優良法人を目指したいが、何から手を付けて良いのか分からない
・健康経営優良法人の認定を毎年継続したいが、なるべく効率よく施策を企画・実行したい
・健康経営の推進とともに、社内のコミュニケーション促進や福利厚生の充実にもつなげたい
・施策実行に伴う各種手配業務が多岐にわたり、担当者個人の業務負荷が高まり、円滑な対応が困難
当社はこれらの課題に対し、「実行支援」に強みを持つフィットネス事業者としてのノウハウを活かし、運動・栄養・コミュニケーション領域を横断したサービスとして「ALWEL」を開発しました。本サービスを通じて、企業の健康経営優良法人認定取得をよりスムーズにし、従業員の皆様のウェルネス向上に寄与することを目指します。
※1 経済産業省HP：https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/005_03_00.pdf
2. 「ALWEL」サービス概要
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3. 「ALWEL」の特長
（1）ワンストップで施策実行
健康経営調査票における「制度・施策実行」領域の約70％をカバー可能なサービスとして、オンラインとリアルを組み合わせた施策を提供します。
オンラインサービス
・健康経営調査票に対応した動画＆テストメニュー
・従業員向け【食生活】【運動】に関するお悩み相談窓口
・ウェルネス記事の定期配信
リアルサービス
・従業員のウェルネス向上＆健康経営調査票対応のリアルイベント（オンラインライブイベント含む）
・従業員はフィットネスクラブ「メガロス」を月1 回無料で利用可能
・ご担当者様向け伴走コンサルティング
・初回リアル面談（課題抽出、実施項目の整理、スケジューリング）
・オンライン相談窓口
（2） 多彩なイベントを毎月開催
リアルイベントやスポーツクラブ施設利用権が付帯しており、従業員の福利厚生施策としても活用可能なため、健康意識醸成だけでなく、従業員間のコミュニケーション促進にも寄与いたします。
オンラインイベント
・リフレッシュレッスン/リカバリーレッスン/マインドフルネス瞑想
リアルイベント
・ロコモ＆体力測定/街歩きロゲイニング/食生活改善セミナー
・ランニングイベント/ウォーキングイベント ※ランニング・ウォーキング大会の参加は別途有料
＜ご担当者体験会実施＞
５月、6 月に実施予定のALWEL イベントに企業ご担当者様を無料でご招待いたします。
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◆野村不動産ライフ＆スポーツについて
スポーツクラブやアフタースクール、バイリンガル幼児園事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成⻑することを目指しています。「顧客満足を感動と喜びに変える」を企業理念に掲げ、全社員が一丸となってきめ細やかなサービスを最適のタイミングで提供し、お客様に満足を超えた「感動」や「喜び」をお届けしてまいります。
https://www.megalos.co.jp/