淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、Nintendo Switch2用サバイバルパズルアクションゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の世界観を体感できる脱出アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」にて、Nintendo Switch2を持参頂いた方を対象にアトラクションを無料で体験頂ける『ゲーム保持者限定アトラクション無料体験特典』を開催します。

「TOKYO SCRAMBLE」は、今年2月に発売されたばかりの新作ゲームであり、ニジゲンノモリが共同IPホルダーを務める、ハラハラドキドキのサバイバルパズルアクションをお楽しみいただけます。淡路島旅行の道中も、ゲームがあれば暇になることもありません！大好きなゲームの世界を夢中になって楽しめる1日を、ニジゲンノモリで過ごしましょう！

■「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」 『ゲーム保持者限定アトラクション無料体験特典』概要

実施期間： 2026年4月22日（水）～ 営業時間： 平日／12：00～19：00（最終受付18：00） 土日祝日／10：00～21：00（最終受付20：00） 内容： Nintendo Switch2（『TOKYO SCRAMBLE』がダウンロードされている端末に限る）を会場まで持参頂いた方を対象に、1台につき1名分、アトラクションを無料で体験可能 料金： 大人（12歳以上）／1,400円、小人（5歳～11歳以下）／900円 ※上記価格は全て税込み ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※4歳以下無料 ※入場券は時間指定制です 購入方法： https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/ HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ 『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』概要

オープン日： 2026年3月7日（土） 場所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

■『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ-Hide and Escape-』とは

ニジゲンノモリが共同IPホルダーを務める、Nintendo Switch 2用新作ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の 世界でミッションに挑戦する脱出アトラクション。 ニジゲンノモリでは、ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の発売を機に、新アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』をオープンいたします。尚、本アトラクションは「ゴジラ迎撃作戦」や「ドラゴンクエスト アイランド」に近接しており、ニジゲンノモリを周遊する中でも立ち寄りやすい場所にて運営してまいります。 『TOKYO SCRAMBLE』ファンの方々にも、大自然×ITテクノロジーより再現されたゲームの世界観をお楽しみ頂くとともに、兵庫県・淡路島の魅力を「ニジゲンノモリ」から発信いたします。

営業時間： 平日／12：00～19：00（最終受付18：00） 土日祝日／10：00～21：00（最終受付20：00） 料金： 大人（12歳以上）／1,400円、小人（5歳～11歳以下）／900円 ※上記価格は全て税込み ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※4歳以下無料 ※入場券は時間指定制です 購入方法： https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/ HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要

名称： TOKYO SCRAMBLE 対応機種： Nintendo Switch 2 専用 対応言語： 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語 ジャンル： サバイバルパズルアクション 価格： ダウンロード版：2,980円（税抜） プレイ人数： ・基本プレイ：1人 ・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで 開発： Adglobe Inc. HP： https://tokyoscramble.com/ja/?utm_campaign=pr

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