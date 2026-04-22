『SMELL』くじメイト《第2弾》～３..２..１..ACTION!!!～が登場！ 今回も景品のイラストは全てながべ先生の描き下ろし！アニメイト通販でしかゲットできない各種グッズをお楽しみに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347417/images/bodyimage1】
アニメイト通販の「くじメイト」に、獣人学園BL『SMELL』のオンラインくじ《第2弾》が登場！
昨年実施した第1弾に続いて、なんと今回も「くじメイト」のためにながべ先生が描き下ろしたイラストを全商品に使用しています！
映画モチーフのおしゃれで実用的なグッズをお見逃しなく…！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347417/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー(全1種)/2%
《B賞》 Tシャツ（全1種[2カラー/4サイズから選択可能]）/4%
《C賞》 アクリルスタンド(全2種からランダム)/10%
《D賞》 カップスリーブ（全4種からランダム）/16%
《E賞》 ラバーキーホルダー（全6種からランダム）/28%
《F賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/40%
＼『SMELL』くじメイト《第2弾》～３..２..１..ACTION!!!～発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【チケット風カード(全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347417/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 B2タペストリー(全1種)
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で楽しめちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
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《B賞》 Tシャツ（全1種[2カラー/4サイズから選択可能]）
描き下ろしイラストを使用した“Tシャツ”です。
Tシャツの色はホワイトとグリーンの２色展開！サイズは4サイズ展開で、お好きな組み合わせをお選びいただけます。
・素材：綿100%
・サイズ：
Sサイズ（着丈67cm 身幅50cm 肩幅48cm 袖丈21cm）
Mサイズ（着丈70cm 身幅54cm 肩幅51cm 袖丈22cm）
Lサイズ（着丈73cm 身幅57cm 肩幅54cm 袖丈23cm）
XLサイズ（着丈76cm 身幅60cm 肩幅57cm 袖丈24cm）
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《C賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
ぜひ揃えて並べてくださいね…！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W78mm×H150mm以内、台座 約W80mm×H45mm以内
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《D賞》 カップスリーブ（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“カップスリーブ”です。
熱々のカップにも冷えたカップにも使用できるPUレザーのカップスリーブです。ボールチェーン付きなので、キーホルダーとして持ち歩けばいざという時に活躍する、可愛くて便利な商品です。
・素材：PUレザー、金属
・サイズ：約W130mm×H51mm以内
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《E賞》 ラバーキーホルダー（全6種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ラバーキーホルダー”です。
レトロでおしゃれなキーホルダーは、カバンにつけたらテンションアップ間違いなし！
アニメイト通販の「くじメイト」に、獣人学園BL『SMELL』のオンラインくじ《第2弾》が登場！
昨年実施した第1弾に続いて、なんと今回も「くじメイト」のためにながべ先生が描き下ろしたイラストを全商品に使用しています！
映画モチーフのおしゃれで実用的なグッズをお見逃しなく…！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347417/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー(全1種)/2%
《B賞》 Tシャツ（全1種[2カラー/4サイズから選択可能]）/4%
《C賞》 アクリルスタンド(全2種からランダム)/10%
《D賞》 カップスリーブ（全4種からランダム）/16%
《E賞》 ラバーキーホルダー（全6種からランダム）/28%
《F賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/40%
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347417/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 B2タペストリー(全1種)
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で楽しめちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
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《B賞》 Tシャツ（全1種[2カラー/4サイズから選択可能]）
描き下ろしイラストを使用した“Tシャツ”です。
Tシャツの色はホワイトとグリーンの２色展開！サイズは4サイズ展開で、お好きな組み合わせをお選びいただけます。
・素材：綿100%
・サイズ：
Sサイズ（着丈67cm 身幅50cm 肩幅48cm 袖丈21cm）
Mサイズ（着丈70cm 身幅54cm 肩幅51cm 袖丈22cm）
Lサイズ（着丈73cm 身幅57cm 肩幅54cm 袖丈23cm）
XLサイズ（着丈76cm 身幅60cm 肩幅57cm 袖丈24cm）
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《C賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
ぜひ揃えて並べてくださいね…！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W78mm×H150mm以内、台座 約W80mm×H45mm以内
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《D賞》 カップスリーブ（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“カップスリーブ”です。
熱々のカップにも冷えたカップにも使用できるPUレザーのカップスリーブです。ボールチェーン付きなので、キーホルダーとして持ち歩けばいざという時に活躍する、可愛くて便利な商品です。
・素材：PUレザー、金属
・サイズ：約W130mm×H51mm以内
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《E賞》 ラバーキーホルダー（全6種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ラバーキーホルダー”です。
レトロでおしゃれなキーホルダーは、カバンにつけたらテンションアップ間違いなし！