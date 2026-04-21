ホーム改善市場は年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年までに7,658億米ドルに達する見込みである。

ホーム改善市場は年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年までに7,658億米ドルに達する見込みである。