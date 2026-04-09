株式会社はちのす制作、株式会社クラウドサーカスと販売代理店契約を締結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346481/images/bodyimage1】
～コンテンツ制作×MAツール「BowNow」の連携で、リード獲得から見込み顧客育成までをワンストップで支援～
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、MAツール「BowNow（バウナウ）」をはじめとするデジタルマーケティングSaaS「Cloud CIRCUS（クラウドサーカス）」を開発・提供する株式会社クラウドサーカス（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井 章浩、以下「クラウドサーカス」）と、販売代理店契約を締結いたしましたので、お知らせします。
取り組みの背景と目的
はちのす制作は、独自アンケート調査を起点とした一次データ活用型のコンテンツ制作を強みとし、BtoB企業を中心にホワイトペーパー・SEO/LLMO対応ブランディング記事・プレスリリース運用など、リード獲得から商談化につながるコンテンツを一貫して手がけています。
一方で、クライアント企業からは「コンテンツで集客できても、その後の見込み顧客の育成・管理まで対応できるツールが欲しい」というニーズを多くいただいていました。こうした課題に対し、国産MAツールとして累計導入実績を誇る「BowNow」は、当社のコンテンツ制作サービスとの親和性が高く、集客後のリード管理・育成を自動化するうえで最適なソリューションであると判断し、今回の販売代理店契約の締結に至りました。
本契約により、はちのす制作はクライアントに対して、コンテンツによる集客施策から、MAを活用した見込み顧客の育成・商談化支援までをワンストップで提供できる体制を整備します。
MAツール「BowNow（バウナウ）」について
BowNow（バウナウ）は、クラウドサーカス株式会社が提供する国産MAツールです。「シンプルで低価格」をコンセプトに、ホットリード（購買意欲の高い見込み顧客）の抽出に優れ、既存の見込み顧客リストを活用してミニマムスタートできる点が特長です。WebサイトやメールとMAを連携させることで、見込み顧客の育成から抽出までを自動化し、人員を増やさずに営業効率を高めることができます。
詳細：https://bow-now.jp/
今後の展開
はちのす制作は、独自調査を活用したコンテンツ制作によってリードを獲得し、「BowNow」によってそのリードを適切に育成・商談化するという一貫した支援モデルを、BtoB企業を中心に展開してまいります。
コンテンツマーケティングとMAを組み合わせることで、クライアント企業の「集めて、育てて、売る」というマーケティングプロセスをより効率的・効果的に支援し、持続的な事業成長に貢献してまいります。
【株式会社クラウドサーカスについて】
クラウドサーカス株式会社は、「働くに楽を」をパーパスとして掲げ、デジタルマーケティングSaaS「Cloud CIRCUS」の開発・提供を主力事業としています。スターティアホールディングス株式会社（東証プライム市場：証券コード3393）の連結子会社です。
・会社名：クラウドサーカス株式会社（英名：Cloud CIRCUS, Inc.）
・本社所在地：〒163-0919 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス21F
～コンテンツ制作×MAツール「BowNow」の連携で、リード獲得から見込み顧客育成までをワンストップで支援～
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、MAツール「BowNow（バウナウ）」をはじめとするデジタルマーケティングSaaS「Cloud CIRCUS（クラウドサーカス）」を開発・提供する株式会社クラウドサーカス（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井 章浩、以下「クラウドサーカス」）と、販売代理店契約を締結いたしましたので、お知らせします。
取り組みの背景と目的
はちのす制作は、独自アンケート調査を起点とした一次データ活用型のコンテンツ制作を強みとし、BtoB企業を中心にホワイトペーパー・SEO/LLMO対応ブランディング記事・プレスリリース運用など、リード獲得から商談化につながるコンテンツを一貫して手がけています。
一方で、クライアント企業からは「コンテンツで集客できても、その後の見込み顧客の育成・管理まで対応できるツールが欲しい」というニーズを多くいただいていました。こうした課題に対し、国産MAツールとして累計導入実績を誇る「BowNow」は、当社のコンテンツ制作サービスとの親和性が高く、集客後のリード管理・育成を自動化するうえで最適なソリューションであると判断し、今回の販売代理店契約の締結に至りました。
本契約により、はちのす制作はクライアントに対して、コンテンツによる集客施策から、MAを活用した見込み顧客の育成・商談化支援までをワンストップで提供できる体制を整備します。
MAツール「BowNow（バウナウ）」について
BowNow（バウナウ）は、クラウドサーカス株式会社が提供する国産MAツールです。「シンプルで低価格」をコンセプトに、ホットリード（購買意欲の高い見込み顧客）の抽出に優れ、既存の見込み顧客リストを活用してミニマムスタートできる点が特長です。WebサイトやメールとMAを連携させることで、見込み顧客の育成から抽出までを自動化し、人員を増やさずに営業効率を高めることができます。
詳細：https://bow-now.jp/
今後の展開
はちのす制作は、独自調査を活用したコンテンツ制作によってリードを獲得し、「BowNow」によってそのリードを適切に育成・商談化するという一貫した支援モデルを、BtoB企業を中心に展開してまいります。
コンテンツマーケティングとMAを組み合わせることで、クライアント企業の「集めて、育てて、売る」というマーケティングプロセスをより効率的・効果的に支援し、持続的な事業成長に貢献してまいります。
【株式会社クラウドサーカスについて】
クラウドサーカス株式会社は、「働くに楽を」をパーパスとして掲げ、デジタルマーケティングSaaS「Cloud CIRCUS」の開発・提供を主力事業としています。スターティアホールディングス株式会社（東証プライム市場：証券コード3393）の連結子会社です。
・会社名：クラウドサーカス株式会社（英名：Cloud CIRCUS, Inc.）
・本社所在地：〒163-0919 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス21F