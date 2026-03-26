¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦Æ±¸¦µæÀ®²Ì¡Û¡Ö¹ª¤ß¤Ê¼ê¤ÎÆ°¤¡×¤Î¼çÌò¤ÏÀÔ¿ñ¤À¤Ã¤¿ ¡½ ¿ï°Õ±¿Æ°À©¸æ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤ÎÌò³ä¤ò¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú ¡½
¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¿À·Ð¸¦µæ½ê¥â¥Ç¥ëÆ°Êª³«È¯¸¦µæÉô ´ØÏÂÉ§ÉôÄ¹¡¢¶â»ã´õ¸¦µæ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê ¸Í¾¾ºÌ²ÖÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¢»³ÍüÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹ç¸¦µæÉô ÇßÅÄÃ£Ìé¶µ¼ø¡ÊÁ°¡¦µþÅÔÂç³Ø¡Ë¡¢¶ÌÀîÂç³ØÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ½ê Éð°æÃÒÉ§¶µ¼ø¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¾ðÊóÍý¹©³Ø¸¦µæ²Êµ¡³£ÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à³ØÀì¹¶ çÕ¸ÍÅ°Ïº½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢ÎîÄ¹Îà¡Ê¥µ¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤¦¼«¸Ê¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¯±¿Æ°¡Ê¿ï°Õ¼ê´ØÀá±¿Æ°¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶½Ê³À¤ÎÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¡ÊÀµ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯²óÏ©¡Ë*1¤¬¡¢¹ªåÌ¤Ê¼ê¤Î±¿Æ°¤Î¡Ö·×²è¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¸«¤¨¤ë¶Ú³èÆ°¡Ê¿¶Éý¡¦»ýÂ³»þ´Ö¡Ë¤Ï¡¢±¿Æ°Á°¤Î¡Ö·×²èÃÊ³¬¡×¤Ç¡¢ÀÔ¿ñ²óÏ©¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¡Ê¥²¥¤¥ó*2¡Ë¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¡Ê³µÍ×¿Þ-¡¡Ë¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿Æ°¤ÏÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤¬¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê³µÍ×¿Þ-¢¡Ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¡Ö¹ª¤ß¤Ê¼ê¤ÎÆ°¤¤ÏÂçÇ¾Èé¼Á¤¬Ãæ¿´¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¸«Êý¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬Èé¼Áµ¡¹½¤ÈÊÂÎó¤ËÆ¯¤¡¢¿ï°Õ±¿Æ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ØÊÆ¹ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µªÍ×¡Ù¡ÊPNAS¡¿Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA¡Ë¤Ë¡Ú2026Ç¯3·î19Æü¡Û¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¦µæ³µÍ×¿Þ¡¡¡±¿Æ°Á°¡¡¢±¿Æ°¼Â¹Ô¡ä
1¡¥¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÎîÄ¹Îà¤Î¹ªåÌ¤Ê¼ê¤Î±¿Æ°¡Êskillful hand movement¡Ë¤Ï¡¢Æ»¶ñÁàºî¤äÀºÌ©¤Êºî¶È¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¡Ê¤È¤¯¤Ë±¿Æ°Ìî¡Ë¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê±¿Æ°»ØÎá¤È³Ø½¬¤Ë¤è¤êÀ®Î©¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÔ¿ñ¤Ë¤Ï¡¢¶Ú¤äç§¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸ÇÍ´¶³Ð*3ÆþÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿Æ°½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿¼Í²óÏ©¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬¡¢ÎîÄ¹Îà¤Î¿ï°Õ±¿Æ°¤ÎºÇÃæ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¡ÈÇ½Æ°Åª¤Ë¡É±¿Æ°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿À·ÐºÙË¦¡ÊÃ±°ì¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿ï°Õ±¿Æ°Ãæ¤ÎÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó*4¤òÄ¾ÀÜµÏ¿¤·¡¢È¿¼Í²óÏ©¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ú³èÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¼Â¸³¤È·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡¡¸¦µæ¤Î³µÍ×
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥µ¥ë¤Ë¼ê´ØÀá¤Î¿ï°Õ±¿Æ°²ÝÂê¤ò³Ø½¬¤µ¤»¡¢²ÝÂê¿ë¹ÔÃæ¤Ëðô¿ñ¤«¤éÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò¡ÖÆþÎÏ¡×¤È¡Ö½ÐÎÏ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆ±Äê¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼ê´ØÀá¿¶Ú¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÇÍ´¶³Ð¡ÊGroup I¡Ë¤ò´Þ¤àËö¾¿¿À·Ð¤òÅÅµ¤»É·ã¤·¡¢Ã»Àø»þ¤Ç±þÅú¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿´ÀÆþÎÏÂ¦¤ÎÆÃÀ¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥È¥ê¥¬Ê¿¶Ñ¡ÊSpike-triggered averaging; STA¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢µÏ¿¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÎÈ¯²Ð¤¬¤É¤Î¶Ú¤Î¶Ú³èÆ°¡ÊEMG¡Ë¤ËÂ¥ÄÌ¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤«¤ò¿äÄê¤·¡¢±ó¿´À½ÐÎÏÂ¦¤Î·ë¹ç¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¡È¼çÆ¯¶Ú¡Êagonist¡Ë¡ÉÍ³Íè¤Î¸ÇÍ´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¼çÆ¯¶Ú¤òÂ¥ÄÌ¤¹¤ë¶½Ê³ÀÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó·²¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ ¶Ú³èÆ°¤«¤é¿À·ÐÈ¯²Ð¤òÍ½Â¬¤¹¤ë²òÀÏ¡Ê¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¢ ¿À·ÐÈ¯²Ð¤«¤é¶Ú³èÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë²òÀÏ¡Ê¶ÚÅÅ¿ÞºÆ¹½À®¡Ë
¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿À·Ð³èÆ°¤È¶Ú³èÆ°¤¬¿ï°Õ±¿Æ°Ãæ¤ËÁê¸ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÊÄ¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÔ¿ñÈ¿¼Í¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¶Ú³èÆ°¤Î·Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼çÍ×¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÏ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍøÆÀ¡Ê¥²¥¤¥ó¡Ë¡×¤ÎÌò³ä¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¡¡¸¦µæÀ®²Ì
1¡Ë±¿Æ°Ãæ¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×*5¤ÎÆ±Äê¤ËÀ®¸ù¡Ê¿Þ1¡Ë
¡¡¥µ¥ë¤Ë¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¡Ê¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤ï¤»¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤ò¡¢³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤¿µÏ¿ÍÑ¥Á¥§¥¤¥ó¥Ð¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¼Â¸³ÊýË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1º¸¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¼ó¤Î¿¶Ú¤Î¶Úç§¸ÇÍ´¶³Ð¡ÊGroup I¡Ë¤ò´Þ¤àËö¾¿¿À·Ð¤òÅÅµ¤»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ø¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤È¡¢³èÆ°ÅÅ°Ì¤È¼ê¼ó¿¶Ú¶Ú³èÆ°¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¿¶Ú¤Ø¤Î½ÐÎÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆ±Äê¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1±¦¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°Ãæ¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÍ´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¤ëÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò½é¤á¤ÆÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÂçÈ¾¤Î²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¿¶Ú¤«¤é´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¿¶Ú¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ëÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿Þ1
2¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Î¿Å¸»þ¤ËÂç¤¤Ê³èÆ°¤ò¼¨¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¼ê¼ó¶þ¶Ê¿Å¸±¿Æ°Ãæ¤Î³èÆ°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ê¿Þ2º¸¡Ë¡¢¼ê¼ó¿Å¸»þ¤ËÍ°Õ¤Ë¹â¤¤³èÆ°ÉÑÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2±¦¡Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤¬¡¢¸ÇÍ´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¶Ú¤Î³èÆ°¤ÎÁý²Ã¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2
3¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤Ï¶Ú´¶³ÐÆþÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÆ±¤¸¶ÚÆù¤Î³èÆ°¤òÀ¸¤à¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡Ê¿Þ3¡Ë
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î»ÙÇÛ¤¹¤ë¶Ú³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¹â¤¯¿äÄê¡Ê¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ê¿Þ3º¸¡Ë¡¢¤Þ¤¿¸Ä¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¶ÚÆù¤Î³èÆ°¤ò¤è¤ê¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ¤ÇºÆ¹½À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3±¦¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤«¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÆ±¤¸¶Ú¤«¤éÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¶Ú¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²óÏ©ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¶Ú³èÆ°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3
4¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡ÊAgIN¡Ë¤Ï¶ÚÆù¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¶ÚËÂ¿î¡ÊIa¡Ë¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢ç§¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¥´¥ë¥¸ç§´ï´±¡ÊIb¡Ë¡Ë¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤Îµ¡Ç½¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ç§´¶³Ð¡¢¶Ú´¶³Ð¡¢Ç¾¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ²½¤µ¤»¤¿ºÝ¤Î¶ÚÅÅ¿Þ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ç§´¶³Ð¤ò¾å²¼¤·¤¿»þ¤Î¤ß¡¢¶ÚÅÅ¿Þ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¿ï°Õ±¿Æ°»þ¤Î¶Ú³èÆ°¤¬ç§¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡¡ËÜ¸¦µæ¤Î°ÕµÁ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬ÎîÄ¹Îà¤Î¿ï°Õ±¿Æ°À©¸æ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤Î¼çÌò¤ÏÂçÇ¾Èé¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬Èé¼Áµ¡¹½¤ÈÊÂÎó¤ËÆ¯¤¡¢±¿Æ°¤Î·×²è¡¦¼Â¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤ÎÍý²ò¤ò°ìÃÊ¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°Ëãáã¤«¤é¤Î²óÉü¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÔ¿ñ²óÏ©¤Î¥²¥¤¥óÀ©¸æ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ðÆþ¡¦É¾²Á¤Î»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
5.¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¾å°ÌÃæ¿õ¡ÊÂçÇ¾Èé¼Á¤Ê¤É¡Ë¤¬¤É¤Î·ÐÏ©¤ò²ð¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿À·Ðµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤Î¥²¥¤¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë²òÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ø½¬¤ä½ÏÃ£¤Î²áÄø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ»½ý¸å¤Î²óÉü²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥²¥¤¥óÀßÄê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤Î³ÍÆÀ¤äºÆ³ÍÆÀ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÔ¿ñ²óÏ©¤Î¥²¥¤¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ªåÌ±¿Æ°¤Î²óÉü¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤òÎ×¾²¤Ø¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
*1 ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¡§¶Ú¤äç§¤Ê¤É¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¡Ê¸ÇÍ´¶³Ð¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÀÔ¿ñÆâ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤ò²ð¤·¤Æ±¿Æ°½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ë²óÏ©¤Ç¤¹¡£
*2 ¥²¥¤¥ó¡ÊÍøÆÀ¡Ë¡§ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÎÏ¤ÎÁýÉýÎ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¶Ú³èÆ°¤Î¿¶Éý¤ä»ýÂ³»þ´Ö¤òº¸±¦¤¹¤ë²óÏ©¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*3 ¸ÇÍ´¶³Ð¡§¶Ú¤äç§¤Î¾õÂÖ¡ÊÄ¹¤µ¤äÄ¥ÎÏ¤Ê¤É¡Ë¤òÇ¾¡¦ÀÔ¿ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
*4 ÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡§ÀÔ¿ñÆâ¤Ç´¶³ÐÆþÎÏ¤È±¿Æ°¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢È¿¼Í²óÏ©¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¿À·ÐºÙË¦¤Ç¤¹¡£
*5 ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡§¶Ú³èÆ°¤¬´¶³ÐÆþÎÏ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ÎÆþÎÏ¤¬²óÏ©¤ò²ð¤·¤ÆÆ±¤¸¶Ú³èÆ°¤òÁý¶¯¤·¤¦¤ë½Û´Ä¹½Â¤¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸Ì¾¡§ Autogenic spinal excitatory circuit ensures skilled hand movements in primates
Ãø¼Ô¡§ ¶â»ã´õ*¡¢¸Í¾¾ºÌ²Ö*¡¢ÇßÅÄÃ£Ìé¡¢Éð°æÃÒÉ§¡¢çÕ¸ÍÅ°Ïº¡¢´ØÏÂÉ§¡Ê*¶¦Æ±É®Æ¬¡Ë
·ÇºÜ»ï¡§ PNAS¡ÊProceedings of the National Academy of Sciences of the USA¡Ë
DOI¡§ 10.1073/pnas.2525051123
URL¡§ https://doi.org/10.1073/pnas.2525051123
¢£½õÀ®¶â
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¸¦µæ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®¶â¡§ 26120003, 26250013, 15K21754, 19H05724, 19H01092, 23H05488, 946 24K21313
ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡§ JP24gm0010009
¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüÊÆÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÇ¾¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæ¡§ 22102
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶ÌÀî³Ø±à¡¡¶µ°é¾ðÊó¡¦´ë²èÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶ÌÀî³Ø±à6-1-1
TEL¡§042-739-8710
FAX¡§042-739-8723
¥á¡¼¥ë¡§pr@tamagawa.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ØÊÆ¹ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µªÍ×¡Ù¡ÊPNAS¡¿Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA¡Ë¤Ë¡Ú2026Ç¯3·î19Æü¡Û¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¦µæ³µÍ×¿Þ¡¡¡±¿Æ°Á°¡¡¢±¿Æ°¼Â¹Ô¡ä
1¡¥¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÎîÄ¹Îà¤Î¹ªåÌ¤Ê¼ê¤Î±¿Æ°¡Êskillful hand movement¡Ë¤Ï¡¢Æ»¶ñÁàºî¤äÀºÌ©¤Êºî¶È¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¡Ê¤È¤¯¤Ë±¿Æ°Ìî¡Ë¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê±¿Æ°»ØÎá¤È³Ø½¬¤Ë¤è¤êÀ®Î©¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÔ¿ñ¤Ë¤Ï¡¢¶Ú¤äç§¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸ÇÍ´¶³Ð*3ÆþÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿Æ°½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿¼Í²óÏ©¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬¡¢ÎîÄ¹Îà¤Î¿ï°Õ±¿Æ°¤ÎºÇÃæ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¡ÈÇ½Æ°Åª¤Ë¡É±¿Æ°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿À·ÐºÙË¦¡ÊÃ±°ì¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿ï°Õ±¿Æ°Ãæ¤ÎÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó*4¤òÄ¾ÀÜµÏ¿¤·¡¢È¿¼Í²óÏ©¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ú³èÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¼Â¸³¤È·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡¡¸¦µæ¤Î³µÍ×
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥µ¥ë¤Ë¼ê´ØÀá¤Î¿ï°Õ±¿Æ°²ÝÂê¤ò³Ø½¬¤µ¤»¡¢²ÝÂê¿ë¹ÔÃæ¤Ëðô¿ñ¤«¤éÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò¡ÖÆþÎÏ¡×¤È¡Ö½ÐÎÏ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆ±Äê¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼ê´ØÀá¿¶Ú¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÇÍ´¶³Ð¡ÊGroup I¡Ë¤ò´Þ¤àËö¾¿¿À·Ð¤òÅÅµ¤»É·ã¤·¡¢Ã»Àø»þ¤Ç±þÅú¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿´ÀÆþÎÏÂ¦¤ÎÆÃÀ¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥È¥ê¥¬Ê¿¶Ñ¡ÊSpike-triggered averaging; STA¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢µÏ¿¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÎÈ¯²Ð¤¬¤É¤Î¶Ú¤Î¶Ú³èÆ°¡ÊEMG¡Ë¤ËÂ¥ÄÌ¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤«¤ò¿äÄê¤·¡¢±ó¿´À½ÐÎÏÂ¦¤Î·ë¹ç¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¡È¼çÆ¯¶Ú¡Êagonist¡Ë¡ÉÍ³Íè¤Î¸ÇÍ´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¼çÆ¯¶Ú¤òÂ¥ÄÌ¤¹¤ë¶½Ê³ÀÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó·²¤òÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ ¶Ú³èÆ°¤«¤é¿À·ÐÈ¯²Ð¤òÍ½Â¬¤¹¤ë²òÀÏ¡Ê¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¢ ¿À·ÐÈ¯²Ð¤«¤é¶Ú³èÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë²òÀÏ¡Ê¶ÚÅÅ¿ÞºÆ¹½À®¡Ë
¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿À·Ð³èÆ°¤È¶Ú³èÆ°¤¬¿ï°Õ±¿Æ°Ãæ¤ËÁê¸ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÊÄ¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÔ¿ñÈ¿¼Í¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë·×»»µ¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¶Ú³èÆ°¤Î·Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼çÍ×¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÏ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍøÆÀ¡Ê¥²¥¤¥ó¡Ë¡×¤ÎÌò³ä¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¡¡¸¦µæÀ®²Ì
1¡Ë±¿Æ°Ãæ¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×*5¤ÎÆ±Äê¤ËÀ®¸ù¡Ê¿Þ1¡Ë
¡¡¥µ¥ë¤Ë¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¡Ê¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤ï¤»¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤ò¡¢³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤¿µÏ¿ÍÑ¥Á¥§¥¤¥ó¥Ð¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¼Â¸³ÊýË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1º¸¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¼ó¤Î¿¶Ú¤Î¶Úç§¸ÇÍ´¶³Ð¡ÊGroup I¡Ë¤ò´Þ¤àËö¾¿¿À·Ð¤òÅÅµ¤»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ø¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤È¡¢³èÆ°ÅÅ°Ì¤È¼ê¼ó¿¶Ú¶Ú³èÆ°¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¿¶Ú¤Ø¤Î½ÐÎÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆ±Äê¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1±¦¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°Ãæ¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÍ´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¤ëÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò½é¤á¤ÆÆ±Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÂçÈ¾¤Î²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¿¶Ú¤«¤é´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¿¶Ú¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ëÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿Þ1
2¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Î¿Å¸»þ¤ËÂç¤¤Ê³èÆ°¤ò¼¨¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¼ê¼ó¶þ¶Ê¿Å¸±¿Æ°Ãæ¤Î³èÆ°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ê¿Þ2º¸¡Ë¡¢¼ê¼ó¿Å¸»þ¤ËÍ°Õ¤Ë¹â¤¤³èÆ°ÉÑÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2±¦¡Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤¬¡¢¸ÇÍ´¶³ÐÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¶Ú¤Î³èÆ°¤ÎÁý²Ã¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2
3¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤Ï¶Ú´¶³ÐÆþÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÆ±¤¸¶ÚÆù¤Î³èÆ°¤òÀ¸¤à¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡Ê¿Þ3¡Ë
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î»ÙÇÛ¤¹¤ë¶Ú³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¹â¤¯¿äÄê¡Ê¥Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ê¿Þ3º¸¡Ë¡¢¤Þ¤¿¸Ä¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¶ÚÆù¤Î³èÆ°¤ò¤è¤ê¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ¤ÇºÆ¹½À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3±¦¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤«¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÆ±¤¸¶Ú¤«¤éÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¶Ú¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²óÏ©ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿Æ°»þ¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¶Ú³èÆ°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3
4¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡ÊAgIN¡Ë¤Ï¶ÚÆù¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¶ÚËÂ¿î¡ÊIa¡Ë¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢ç§¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¥´¥ë¥¸ç§´ï´±¡ÊIb¡Ë¡Ë¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤Îµ¡Ç½¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ç§´¶³Ð¡¢¶Ú´¶³Ð¡¢Ç¾¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ²½¤µ¤»¤¿ºÝ¤Î¶ÚÅÅ¿Þ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ç§´¶³Ð¤ò¾å²¼¤·¤¿»þ¤Î¤ß¡¢¶ÚÅÅ¿Þ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¿ï°Õ±¿Æ°»þ¤Î¶Ú³èÆ°¤¬ç§¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡¡ËÜ¸¦µæ¤Î°ÕµÁ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬ÎîÄ¹Îà¤Î¿ï°Õ±¿Æ°À©¸æ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤Î¼çÌò¤ÏÂçÇ¾Èé¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤¬Èé¼Áµ¡¹½¤ÈÊÂÎó¤ËÆ¯¤¡¢±¿Æ°¤Î·×²è¡¦¼Â¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤ÎÍý²ò¤ò°ìÃÊ¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°Ëãáã¤«¤é¤Î²óÉü¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÔ¿ñ²óÏ©¤Î¥²¥¤¥óÀ©¸æ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ðÆþ¡¦É¾²Á¤Î»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
5.¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¾å°ÌÃæ¿õ¡ÊÂçÇ¾Èé¼Á¤Ê¤É¡Ë¤¬¤É¤Î·ÐÏ©¤ò²ð¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿À·Ðµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¤Î¥²¥¤¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë²òÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ø½¬¤ä½ÏÃ£¤Î²áÄø¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ»½ý¸å¤Î²óÉü²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥²¥¤¥óÀßÄê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢¹ªåÌ±¿Æ°¤Î³ÍÆÀ¤äºÆ³ÍÆÀ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÔ¿ñ²óÏ©¤Î¥²¥¤¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ªåÌ±¿Æ°¤Î²óÉü¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤òÎ×¾²¤Ø¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
*1 ÀÔ¿ñÈ¿¼Í²óÏ©¡§¶Ú¤äç§¤Ê¤É¤«¤é¤Î´¶³ÐÆþÎÏ¡Ê¸ÇÍ´¶³Ð¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÀÔ¿ñÆâ¤Î¿À·Ð²óÏ©¤ò²ð¤·¤Æ±¿Æ°½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ë²óÏ©¤Ç¤¹¡£
*2 ¥²¥¤¥ó¡ÊÍøÆÀ¡Ë¡§ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÎÏ¤ÎÁýÉýÎ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¶Ú³èÆ°¤Î¿¶Éý¤ä»ýÂ³»þ´Ö¤òº¸±¦¤¹¤ë²óÏ©¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*3 ¸ÇÍ´¶³Ð¡§¶Ú¤äç§¤Î¾õÂÖ¡ÊÄ¹¤µ¤äÄ¥ÎÏ¤Ê¤É¡Ë¤òÇ¾¡¦ÀÔ¿ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
*4 ÀÔ¿ñ²ðºß¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡§ÀÔ¿ñÆâ¤Ç´¶³ÐÆþÎÏ¤È±¿Æ°¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢È¿¼Í²óÏ©¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¿À·ÐºÙË¦¤Ç¤¹¡£
*5 ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡§¶Ú³èÆ°¤¬´¶³ÐÆþÎÏ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ÎÆþÎÏ¤¬²óÏ©¤ò²ð¤·¤ÆÆ±¤¸¶Ú³èÆ°¤òÁý¶¯¤·¤¦¤ë½Û´Ä¹½Â¤¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸Ì¾¡§ Autogenic spinal excitatory circuit ensures skilled hand movements in primates
Ãø¼Ô¡§ ¶â»ã´õ*¡¢¸Í¾¾ºÌ²Ö*¡¢ÇßÅÄÃ£Ìé¡¢Éð°æÃÒÉ§¡¢çÕ¸ÍÅ°Ïº¡¢´ØÏÂÉ§¡Ê*¶¦Æ±É®Æ¬¡Ë
·ÇºÜ»ï¡§ PNAS¡ÊProceedings of the National Academy of Sciences of the USA¡Ë
DOI¡§ 10.1073/pnas.2525051123
URL¡§ https://doi.org/10.1073/pnas.2525051123
¢£½õÀ®¶â
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¸¦µæ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®¶â¡§ 26120003, 26250013, 15K21754, 19H05724, 19H01092, 23H05488, 946 24K21313
ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡§ JP24gm0010009
¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüÊÆÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÇ¾¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæ¡§ 22102
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶ÌÀî³Ø±à¡¡¶µ°é¾ðÊó¡¦´ë²èÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶ÌÀî³Ø±à6-1-1
TEL¡§042-739-8710
FAX¡§042-739-8723
¥á¡¼¥ë¡§pr@tamagawa.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/