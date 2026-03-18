araree、Qi2 Ready認証取得のSamsung公認Galaxy S26シリーズ専用ケースを発売
株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、Samsungモバイルアクセサリー公式パートナー「araree（アラリー）」より、Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra専用 MagSafe対応ケースを発売いたします。Qi2 Ready認証を取得することにより、AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現した、公式パートナーならではの高品質ラインナップとなっております。
株式会社ロア・インターナショナル公式オンラインショップにて発売中です。
https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/search?search_keyword=araree&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)
【製品特長】
●Qi2 Ready認証&MagSafe対応
●Samsungの公式認証を示す「Designed for Samsung」取得
●米軍MIL規格準拠の耐衝撃性能
Qi2 Ready認証でMagSafeアクセサリーにも対応したGalaxy S26シリーズ専用ケース
【Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra MagSafe対応製品ラインナップ】
製品名：DUPLE M ARMOR（デュープル エム アーマー）
カラー：ホワイト / ブラック / ライトブルー / バイオレット / ダークグレー
対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra
素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット
価格：3,300円（税込）
●Qi2 Ready認証取得。耐久性の高いポリカーボネートと衝撃吸収性に優れたTPUを使用したハイブリッドケースです。四隅の衝撃吸収構造で端末を保護し、MagSafeアクセサリーとの高い互換性も実現します。
公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007491)
カラー：ホワイト/ブラック/ライトブルー/バイオレット/ダークグレー
製品名：DUPLE M（デュープル エム）
カラー：クリア / クリアブラック
対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra
素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット
価格：3,200円（税込）
●公式認証「Designed for Samsung」マーク取得。米軍MIL規格準拠の落下テストを行い、高い耐衝撃性が確認されたソフトクリアケースです。Qi2 Ready認証によりQi2 およびMagSafeアクセサリーにも対応します。
公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007245)
カラー：クリア
カラー：クリアブラック
製品名：Flexield M（フレクシールド エム） クリア
対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra
素材：TPU / マグネット
価格：2,380円（税込）
●公式認証「Qi2 Ready」「Designed for Samsung」取得。柔軟なTPU素材で衝撃を吸収し、端末を保護するソフトケースです。AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現します。
公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007489)
Galaxy S26対応 Flexield M（フレクシールド エム）クリア
製品名：DUPLE M STAND（デュープル エム スタンド） クリア
対応端末：Galaxy S26 Ultra
素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット / メタル
価格：4,900円（税込）
●Qi2およびMagSafe対応のリングスタンドを搭載したハイブリッドケースです。耐久性に優れたポリカーボネートと衝撃吸収性の高いTPU素材を組み合わせ、縦置き・横置きどちらでも安定した使用が可能です。
公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007247)
Galaxy S26 Ultra対応 DUPLE M STAND(デュープル エム スタンド) クリア
【araree（アラリー）について】
arareeは、デザイン性と使いやすさを追求したスマートな製品が特徴のモバイルアクセサリー専門ブランドです。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア諸国などグローバル市場でブランドを展開しています。
株式会社ロア・インターナショナルはarareeの公式日本代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後拡販していく予定です。
ブランド公式ページ https://araree.jp/(https://araree.jp/galaxy-s26/)
【株式会社ロア・インターナショナル 概要】
設立 ：2006年7月
代表取締役社長 ：Ally Won
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
URL ：https://www.roa-international.com
事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通
直営販売ショップ：https://www.mycase.jp