araree、Qi2 Ready認証取得のSamsung公認Galaxy S26シリーズ専用ケースを発売

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株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、Samsungモバイルアクセサリー公式パートナー「araree（アラリー）」より、Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra専用 MagSafe対応ケースを発売いたします。Qi2 Ready認証を取得することにより、AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現した、公式パートナーならではの高品質ラインナップとなっております。



株式会社ロア・インターナショナル公式オンラインショップにて発売中です。


https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/search?search_keyword=araree&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)




【製品特長】


●Qi2 Ready認証&MagSafe対応


●Samsungの公式認証を示す「Designed for Samsung」取得


●米軍MIL規格準拠の耐衝撃性能



Qi2 Ready認証でMagSafeアクセサリーにも対応したGalaxy S26シリーズ専用ケース

【Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra MagSafe対応製品ラインナップ】


製品名：DUPLE M ARMOR（デュープル エム アーマー）


カラー：ホワイト / ブラック / ライトブルー / バイオレット / ダークグレー


対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra


素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット


価格：3,300円（税込）


●Qi2 Ready認証取得。耐久性の高いポリカーボネートと衝撃吸収性に優れたTPUを使用したハイブリッドケースです。四隅の衝撃吸収構造で端末を保護し、MagSafeアクセサリーとの高い互換性も実現します。


公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007491)



カラー：ホワイト/ブラック/ライトブルー/バイオレット/ダークグレー

製品名：DUPLE M（デュープル エム）


カラー：クリア / クリアブラック


対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra


素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット


価格：3,200円（税込）


●公式認証「Designed for Samsung」マーク取得。米軍MIL規格準拠の落下テストを行い、高い耐衝撃性が確認されたソフトクリアケースです。Qi2 Ready認証によりQi2 およびMagSafeアクセサリーにも対応します。


公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007245)



カラー：クリア

カラー：クリアブラック

製品名：Flexield M（フレクシールド エム） クリア


対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra


素材：TPU / マグネット


価格：2,380円（税込）


●公式認証「Qi2 Ready」「Designed for Samsung」取得。柔軟なTPU素材で衝撃を吸収し、端末を保護するソフトケースです。AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現します。


公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007489)



Galaxy S26対応 Flexield M（フレクシールド エム）クリア

製品名：DUPLE M STAND（デュープル エム スタンド） クリア


対応端末：Galaxy S26 Ultra　


素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット / メタル


価格：4,900円（税込）


●Qi2およびMagSafe対応のリングスタンドを搭載したハイブリッドケースです。耐久性に優れたポリカーボネートと衝撃吸収性の高いTPU素材を組み合わせ、縦置き・横置きどちらでも安定した使用が可能です。


公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007247)




Galaxy S26 Ultra対応 DUPLE M STAND(デュープル エム スタンド) クリア


【araree（アラリー）について】


arareeは、デザイン性と使いやすさを追求したスマートな製品が特徴のモバイルアクセサリー専門ブランドです。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア諸国などグローバル市場でブランドを展開しています。


株式会社ロア・インターナショナルはarareeの公式日本代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後拡販していく予定です。


ブランド公式ページ　https://araree.jp/(https://araree.jp/galaxy-s26/)



【株式会社ロア・インターナショナル 概要】


設立　　　　　　：2006年7月


代表取締役社長　：Ally Won


所在地　　　　　：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F


URL　　　　　　：https://www.roa-international.com


事業内容　　　　：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通


直営販売ショップ：https://www.mycase.jp