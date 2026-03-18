araree、Qi2 Ready認証取得のSamsung公認Galaxy S26シリーズ専用ケースを発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は、Samsungモバイルアクセサリー公式パートナー「araree（アラリー）」より、Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra専用 MagSafe対応ケースを発売いたします。Qi2 Ready認証を取得することにより、AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現した、公式パートナーならではの高品質ラインナップとなっております。

株式会社ロア・インターナショナル公式オンラインショップにて発売中です。

https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/search?search_keyword=araree&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)

【製品特長】

●Qi2 Ready認証&MagSafe対応

●Samsungの公式認証を示す「Designed for Samsung」取得

●米軍MIL規格準拠の耐衝撃性能

Qi2 Ready認証でMagSafeアクセサリーにも対応したGalaxy S26シリーズ専用ケース

【Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra MagSafe対応製品ラインナップ】

製品名：DUPLE M ARMOR（デュープル エム アーマー）

カラー：ホワイト / ブラック / ライトブルー / バイオレット / ダークグレー

対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra

素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット

価格：3,300円（税込）

●Qi2 Ready認証取得。耐久性の高いポリカーボネートと衝撃吸収性に優れたTPUを使用したハイブリッドケースです。四隅の衝撃吸収構造で端末を保護し、MagSafeアクセサリーとの高い互換性も実現します。

公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007491)

カラー：ホワイト/ブラック/ライトブルー/バイオレット/ダークグレー

製品名：DUPLE M（デュープル エム）

カラー：クリア / クリアブラック

対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra

素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット

価格：3,200円（税込）

●公式認証「Designed for Samsung」マーク取得。米軍MIL規格準拠の落下テストを行い、高い耐衝撃性が確認されたソフトクリアケースです。Qi2 Ready認証によりQi2 およびMagSafeアクセサリーにも対応します。

公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007245)

カラー：クリアカラー：クリアブラック

製品名：Flexield M（フレクシールド エム） クリア

対応端末：Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra

素材：TPU / マグネット

価格：2,380円（税込）

●公式認証「Qi2 Ready」「Designed for Samsung」取得。柔軟なTPU素材で衝撃を吸収し、端末を保護するソフトケースです。AppleのMagSafeアクセサリーとの高い互換性を実現します。

公式ストアページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007489)

Galaxy S26対応 Flexield M（フレクシールド エム）クリア

製品名：DUPLE M STAND（デュープル エム スタンド） クリア

対応端末：Galaxy S26 Ultra

素材：ポリカーボネート / TPU / マグネット / メタル

価格：4,900円（税込）

●Qi2およびMagSafe対応のリングスタンドを搭載したハイブリッドケースです。耐久性に優れたポリカーボネートと衝撃吸収性の高いTPU素材を組み合わせ、縦置き・横置きどちらでも安定した使用が可能です。

公式ページ：https://www.mycaseshop.jp(https://www.mycaseshop.jp/view/item/000000007247)

Galaxy S26 Ultra対応 DUPLE M STAND(デュープル エム スタンド) クリア

【araree（アラリー）について】

arareeは、デザイン性と使いやすさを追求したスマートな製品が特徴のモバイルアクセサリー専門ブランドです。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア諸国などグローバル市場でブランドを展開しています。

株式会社ロア・インターナショナルはarareeの公式日本代理店として、国内販売店を幅広く募集しており、今後拡販していく予定です。

ブランド公式ページ https://araree.jp/(https://araree.jp/galaxy-s26/)

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp



