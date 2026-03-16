抗菌薬耐性サーベイランス市場は2035年までに113億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は5.8％である。
Survey Reports LLCは、2026年3月に「抗菌薬耐性サーベイランス市場：ソリューション別（診断キット、診断システム、診断ソフトウェア、サービス）、技術別（培養ベース法 ほか）、用途別（公衆衛生サーベイランス、検査室サーベイランス、臨床診断、その他の用途）、エンドユーザー別（病院、クリニック、研究・学術機関、その他のエンドユーザー）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは抗菌薬耐性サーベイランス市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、ならびに脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調している。
抗菌薬耐性サーベイランス市場の概要
抗菌薬耐性（AMR）サーベイランスとは、抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗寄生虫薬などの抗微生物薬に対して耐性を獲得した微生物に関するデータを体系的に監視・収集する取り組みである。AMRサーベイランスの目的は、耐性パターンを追跡し、新たに出現する耐性菌株を検出し、効果的な治療戦略を支援することである。これにより、医療システム、検査機関、公衆衛生機関は、耐性が地域や集団の間でどのように拡散しているかを理解できる。サーベイランスプログラムは、病院データ、検査室の検査結果、国家報告システムを統合し、政策決定や感染制御対策の指針を提供する。世界的な取り組みや各国の保健当局は、抗菌薬耐性サーベイランスを活用して抗菌薬適正使用（アンチマイクロビアル・スチュワードシップ）を強化し、患者転帰を改善するとともに、薬剤耐性感染症の広範な影響を防止することを目的としている。
Surveyreportsの専門家は抗菌薬耐性サーベイランス市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に63億米ドルであったことを明らかにした。さらに、抗菌薬耐性サーベイランス市場の売上高は2035年末までに113億米ドルに達すると予測されている。抗菌薬耐性サーベイランス市場は、2025年から2035年の予測期間において約5.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038380
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344267/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる抗菌薬耐性サーベイランス市場の定性的分析によれば、耐性微生物の拡散、耐性監視における次世代ツールの導入、抗菌薬耐性感染症の有病率の上昇、ならびに診断およびサーベイランス技術の進歩を背景として、抗菌薬耐性サーベイランス市場の規模は拡大すると予測されている。抗菌薬耐性サーベイランス市場における主な企業としては、Abbott Laboratories、Accelerate Diagnostics, Inc.、Becton, Dickinson and Company、bioMérieux SA、Bruker Corporation、HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.、OpGen, Inc.、Danaher Corporation、Luminex Corporation、Merck & Co., Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc. などが挙げられる。
当社の抗菌薬耐性サーベイランス市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
抗菌薬耐性サーベイランス市場の概要
抗菌薬耐性（AMR）サーベイランスとは、抗生物質、抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗寄生虫薬などの抗微生物薬に対して耐性を獲得した微生物に関するデータを体系的に監視・収集する取り組みである。AMRサーベイランスの目的は、耐性パターンを追跡し、新たに出現する耐性菌株を検出し、効果的な治療戦略を支援することである。これにより、医療システム、検査機関、公衆衛生機関は、耐性が地域や集団の間でどのように拡散しているかを理解できる。サーベイランスプログラムは、病院データ、検査室の検査結果、国家報告システムを統合し、政策決定や感染制御対策の指針を提供する。世界的な取り組みや各国の保健当局は、抗菌薬耐性サーベイランスを活用して抗菌薬適正使用（アンチマイクロビアル・スチュワードシップ）を強化し、患者転帰を改善するとともに、薬剤耐性感染症の広範な影響を防止することを目的としている。
Surveyreportsの専門家は抗菌薬耐性サーベイランス市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に63億米ドルであったことを明らかにした。さらに、抗菌薬耐性サーベイランス市場の売上高は2035年末までに113億米ドルに達すると予測されている。抗菌薬耐性サーベイランス市場は、2025年から2035年の予測期間において約5.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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当社の抗菌薬耐性サーベイランス市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。