抗菌薬耐性サーベイランス市場は2035年までに113億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は5.8％である。

抗菌薬耐性サーベイランス市場は2035年までに113億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は5.8％である。