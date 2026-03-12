株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人掲載数No.1（*1）のサイトとして、多くのリゾートバイト・ユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、沖縄で5ヶ月以上のリゾートバイトをスタートした方を対象に『2人に1人が当たる沖縄リゾートバイトキャンペーン』を開始しました。対象となる方には、現金10万円やダイブ公式キャラクター「ナビットちゃん」のオリジナルマスコットなどが、2人に1人の確率で当たる（*2）キャンペーンです。





沖縄では毎年3月頃から海開きが始まり、春から夏にかけて観光シーズンが本格化します。観光需要が高まるこの時期に、沖縄でリゾートバイトをする方を応援するとともに、観光地の人手不足解消にもつなげる取り組みとして、本キャンペーンを実施します。

条件を満たした方であればどなたでもご参加いただけるキャンペーンです。この機会にぜひ、沖縄でのリゾートバイトにチャレンジしてみてください。

キャンペーン概要

沖縄で5ヶ月以上のリゾートバイトをスタートした方を対象に、現金10万円やプレゼントが当たるキャンペーンです。

▼キャンペーン期間

2026年6月11日（木）まで

▼対象者

以下すべての条件を満たす方

・キャンペーン申し込みフォームからエントリーされた方

・2026年3月11日（水）～2026年6月11日（木）の間に沖縄でリゾートバイトを開始した方

・契約期間が150日以上（5ヶ月以上）の方

・雇用形態が派遣の方

▼キャンペーン詳細

https://resortbaito-dive.com/campaigns/okinawa_summer2026

2人に1人が当たるプレゼント内容

A賞：現金10万円（抽選で20名さま）

B賞：ダイブ公式キャラクター「ナビットちゃん」のオリジナルマスコット（抽選で30名さま）

C賞：Amazonギフト券500円分 ※

※当選人数はA賞・B賞・C賞を合わせて50％となる範囲で調整します





ダイブ公式キャラクター「ナビットちゃん」について

今回のプレゼントの1つである「ナビットちゃん」のマスコットは、ダイブのオリジナル賞品です。「ナビットちゃん」は株式会社ダイブの公式キャラクターで、2025年11月に“うさぎとして初めて”ダイブに入社しました。

現在はマーケティンググループの一員として、主にX（旧Twitter）を通じてリゾートバイトの魅力を発信しています。









▼ナビットちゃんが運用しているX（旧Twitter）

@diveresortbaito

沖縄のリゾートバイト求人の特徴

沖縄のリゾートバイト求人は、毎年3月頃から観光需要が高まる春～夏シーズンに向けて多く募集されます。募集期間の多くが3ヶ月以上の長期勤務となるため、求人情報の充実度やサポート体制を重視して仕事を選ぶことが重要です。

リゾートバイトダイブでは、沖縄エリアの求人数No.1（*3）を誇り、ホテルやリゾート施設、観光施設など幅広い求人を取り扱っています。求人の選択肢が多いことから、勤務地や職種、寮環境など自分の希望に合った仕事を選びやすい点が特徴です。

また、リゾートバイトダイブは沖縄の口コミ掲載数No.1（*4）で、実際にその施設でリゾートバイトをした方の声を参考にしながら求人を選ぶことができます。寮の写真や設備情報などの掲載も充実しており、勤務前に生活環境をイメージしやすいことも安心して応募できるポイントです。

▼沖縄のリゾートバイト求人一覧

https://resortbaito-dive.com/works/areas/kyushu-okinawa/okinawa

（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）「2人に1人」とは、A賞・B賞・C賞を合わせた当選確率となります

（*3） 沖縄の求人件数調査 2026年3月1日 自社調べ

（リゾートバイト人材派遣・紹介業界サイトの旅館・ホテルにかかる求人件数調査）

（*4）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月公式サイト ：https://dive.design/

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。