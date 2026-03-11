KUMONが「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に4年連続認定されました

株式会社公文教育研究会（大阪市淀川区、代表取締役社長：田中三教、以下KUMON）は、社員とその家族の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取り組みを戦略的に実践する企業として、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に4年連続で認定されました。

KUMONグループは、公文式教育による人材の育成を通じて社会が抱える課題の解決にグローバルに貢献し続けるとともに、社員とその家族の健康の保持・増進につながる取り組みを引き続き実践してまいります。





【KUMONグループの健康宣言】

KUMONは、「公文の理念」に基づき、世界中の人々が、自らの可能性を発見し、その能力を最大限に伸ばすことができ、公文式教育を通じて、社会の課題解決にグローバルに貢献し続けていけるよう、邁進してまいります。

KUMONは、社員とその家族の健康維持向上に努めることを宣言いたします。

また、社員は、公文の先生方をはじめ、志を同じくし共に歩む人に対して、最大限の敬意をはらい、健康に心を配り、一体となって活動していくことを併せて宣言いたします。

社員一人ひとりが安心して、心身ともに健康で、使命感とやりがいをもって、イキイキと仕事に取り組み、成長していけるような風土・環境づくりに取り組みます。

公文の先生方をはじめ、志を同じくし共に歩む人に対して、最大限の敬意をはらい、健康に心を配り、一体となって活動していきます。

私たちは、志を同じくし共に歩む人々と、個人別教育による人材の育成を通じ、地球社会に貢献すること、さらにはその先にある世界平和に貢献することを目指して活動していきます。

【主な取り組み】

KUMON健康経営の戦略のすべては、「公文の理念」の実践につながります。

今後も、創始者である公文 公(くもん とおる)の思想である「もっといいものはいつもある」の考え方を大切にしながら、施策全体の効果検証・改善を行い、社員一人ひとりが主役になる状態を目指して活動していきます。

取り組み１ 健康診断と生活習慣病の予防

取り組み２ メンタルヘルス対策

取り組み３ 心理的安全性の高い健全な職場づくり

取り組み４ キャリア・ライフデザインの充実

取り組み５ 働きがい・やりがいによる生産性向上

【健康経営優良法人認定制度とは】

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

大規模法人に対しては、グループ会社全体や取引先、地域の関係企業、顧客、従業員の家族などに健康経営の考え方を普及拡大していく「トップランナー」の一員としての役割が求められています。

（参考：ACTION！健康経営 https://kenko-keiei.jp/about/）

＜KUMONグループの健康経営と働き方創造＞

https://www.kumon.ne.jp/corporate/health/

＜公文の理念＞

https://www.kumon.ne.jp/origin/aspirations/