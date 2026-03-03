DAIKO XTECH（ダイコウクロステック）株式会社は、自動車部品メーカーの複雑な事務・現場管理を劇的にシンプルにする統合生産管理システム「D-PaSS（ディーパス）」をリリースいたしました。



■ 開発背景：日本のモノづくり現場を襲う「2つの限界」

日本の基幹産業である自動車業界は今、100年に一度の変革期（CASE）にあります。その土台を支える部品サプライヤーの現場では、これまでのやり方では通用しない2つの限界に直面しています。

１．管理手法の限界：効率化、柔軟化

トヨタ生産方式に代表される「かんばん方式」は、在庫を最小限にする究極の効率化ですが、自動車部品サプライヤーにとっては昨今の材料不足や急な減産・増産といった激しい変化には対応しきれない側面があります。

一方で、事前の予測に基づく計画生産は柔軟な方式ですが、在庫管理が煩雑になりがちです。

現場ではこの二つを使い分けるために、システムを別々に立ち上げたり、手作業で調整したりするという、非効率な運用が常態化していました。

２．技術継承の限界：消えゆく「職人の勘」

業界特有の複雑なルールの多くは、ベテラン社員の頭の中で管理や調整が行われていました。人手不足が深刻化する中、こうした暗黙知をいかにデジタル化し、次の世代へ引き継いでいけるかが死活問題となっています。

■「D-PaSS」3つの革新ポイント

①「ハイブリッド生産管理」で二刀流を実現

同一システム、同一画面内で「かんばん生産」と「計画生産」の混在を可能にしました。「この工程までは計画的に作り、ここからは受注に合わせてかんばんを流す」といった、現場の実情に合わせた最適な管理を同一システム、同一画面内で実現します。

② 「自動車業界特有」の機能を網羅--カスタマイズ不要の安心感

一般的な生産管理システムでは対応できず、数千万円規模の追加改修が必要だった「号口（ごうぐち）」「補給（修理用パーツ）」「廃止」といった区分に標準対応。さらに、外注先への材料直送や、セット品の計画立案など、自動車部品メーカー特有の商習慣を考慮した機能がシステムに組み込まれています。

③ 「つながる工場」をキーワードに、工場のDX（デジタル変革）を加速

「D-PaSS」は、センサーと連携し、機械の動きをリアルタイムで見える化することにより、将来的に工場の機械とつながるIoT連携のハブとなります。「生産が遅れている」「故障の予兆がある」といった異変をいち早く察知。単なる業務の効率化を超え、データに基づいた攻めの経営を可能にします。

◾️【3/13開催】生産性向上とセキュリティ対策セミナーのご案内









自動車業界で急務となる生産精度の維持とセキュリティ強化の両立をテーマに、オンラインセミナーを開催します。

2026年度運用開始のSCS評価制度への対策や、生産管理システム「D-PaSS」を活用したコスト低減の具体策を詳しく解説。業務効率化とリスク対策を同時に進める道筋をご紹介します。

参加無料（Zoom配信）ですので、製造・生産管理・情報システム・セキュリティ部門の方はぜひご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://www.daiko-xtech.co.jp/event/2140-seminar/





DAIKO XTECH株式会社

1953年設立。情報サービスにおける長年の業務知識とワンストップの対応力を強みに、伴走・先導の両面からDXを支援。「価値あるしくみ」の創造をサポートするパートナーであり続けます。

https://www.daiko-xtech.co.jp/