写真の文字をテキスト化する方法まとめ｜PC・スマホ・オンライン別OCR完全ガイド
OCRソフトを無料試す：https://bit.ly/4qVC1lO
紙の書類、手書きメモ、看板、ホワイトボードなど――
「写真に写っている文字を、そのまま編集できるテキストにしたい」と思ったことはありませんか？
画像内の文字をテキストデータに変換できれば、コピペ・検索・編集・翻訳が可能になり、作業効率は大幅に向上します。
本記事では、写真の文字をテキスト化したい方に向けて、PC・スマホ・オンラインそれぞれの環境で使えるおすすめOCRツールと使い分けのポイントをわかりやすく紹介します。
Part1. PCで写真の文字をテキスト化する方法【精度・効率重視】
仕事や学習でOCR（文字認識）を活用するなら、まず検討したいのが パソコン向けOCRソフト です。
PC用ソフトは、スマホアプリやオンラインOCRと比べて、認識精度・処理速度・安定性 の面で優れているのが大きな特長です。
特に、
● 複数ファイルの一括処理
● 元のレイアウトを保ったままのテキスト化
● 日本語を含む高精度な文字認識
といった作業は、PCソフトの方が圧倒的に効率よく行えます。
Tenorshare PDNobをおすすめ
Tenorshare PDNob は、AIベースのOCRエンジンを搭載した、高性能なPDF・画像編集ソフトです。
写真やスキャン画像に写った文字を高精度でテキスト化でき、ビジネス書類や学習資料のデータ化 にも安心して使えます。
単なるOCR機能だけでなく、変換後の編集や再利用までスムーズに行える点も魅力です。
主な特徴
●Windows / Mac 両対応で環境を選ばない
●写真・スキャン画像・PDFなど、幅広い形式のOCRに対応
●日本語を含む多言語認識に対応し、精度も高い
●表や段組みなど、レイアウトを保ったままテキスト化が可能
●OCR後のデータを PDF / Word / TXT などに変換できる
基本的な使い方
Step 1
Tenorshare PDNobを公式サイトからダウンロードし、インストール後にソフトを起動します。画面の「PDFを作成」をクリックし、「ファイルから」を選択して、文字をテキスト化したい写真を読み込みます。
PDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4qVC1lO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341195/images/bodyimage1】
Step 2
写真の読み込みが完了したら、上部ツールバーにある「OCR」をクリックします。認識したい言語やページ範囲を設定し、内容を確認したうえでOCRを実行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341195/images/bodyimage2】
Step 3
OCR処理が完了すると、写真内の文字がテキストデータとして表示されるため、必要に応じて保存形式を選択し、データを保存して完了です。
操作は全体的にシンプルで、OCRを初めて利用する方でも迷わず進められる設計になっています。
Part2. スマホで写真の文字をテキスト化する方法【手軽・無料】
外出先や移動中、ちょっとしたメモや資料の文字をすぐにテキスト化したい場合は、スマホのOCRアプリが便利です。
アプリを使えば、写真の撮影から文字認識、コピーまでを数秒で完了でき、手軽さはPCよりも優れています。
Android向けおすすめOCRアプリ-Googleレンズ
Googleレンズは、Googleが提供する定番の画像認識ツールで、写真内の文字を瞬時に読み取ることができます。
OCR専用アプリではありませんが、日常使いには十分な精度を備えています。
特長
完全無料・広告なしで安心して使える
操作が非常にシンプルで、初心者でも迷いにくい
