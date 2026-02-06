「節約ゼロ」で趣味も貯金も！２つを両立させる「よい散財」の技術。無駄遣い診断から、散財さんならではの応援投資まで徹底解説――新刊書籍『散財さんのお金の増やし方』（著者：横川 楓）2月19日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『散財さんのお金の増やし方』（著者：横川 楓）を2月19日（木）に発売いたします。
■『散財さんのお金の増やし方』
・アマゾン：https://amzn.to/4c6Sq2e
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406800
■内容紹介
【「節約」はしない、「よい散財」を始めよう！】
本書のゴールは、ただ一つ。
１：趣味にお金をしっかり使える
２：お金をしっかり貯められる
この２つを両立させること。
「なんとなく」でお金が消える穴をふさぎ、 好きなことには堂々とお金を使いながら、将来の資産も育てる「よい散財」の技術を徹底解説！
◆Chapter１ なぜ、気づけばお金が飛んでいくのか？
──「つい使っちゃう」自分を徹底解剖！
◆Chapter２「節約感ゼロ」のお金の守り方
──「使いたいこと」から逆算する魔法のルール
◆Chapter３「給料だけ」で楽しく散財できますか？
──未来の散財資金を育てる「ゆる投資」
◆Chapter４ 好きな会社の「株価」を見てみよう！
──ファン視点で楽しむ「株式投資」プチ体験
■商品情報
書名：散財さんのお金の増やし方
著者：横川 楓
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4068-5
発売日：2026年2月19日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4c6Sq2e
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406800
■著者紹介
著者：横川楓（よこかわ・かえで）
やさしいお金の専門家・推し活経済評論家。1990年東京生まれ。
明治大学法学部卒業後、同大学院へ進学、24歳で経営学修士(MBA)、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。その他、マイナンバー管理アドバイザー、マネーマネジメント検定などの資格も保有する。一般社団法人日本金融教育推進協会代表理事。「誰よりも等身大の目線でわかりやすく」をモットーにお金の知識を啓発、金融教育の普及に取り組みながら、アニメやアイドルなどへの推し活に日々勤しんでいる。
著書に、『ミレニアル世代のお金のリアル』（フォレスト出版）、『お金の不安と真剣に向き合ったら人生のモヤモヤがはれました！』（オーバーラップ）がある。
