報道関係各位

トレーラーハウスデベロップメント株式会社

【トレーラーハウスデベロップメント株式会社】西日本営業部を開設

～西日本地区への拠点開設を通じて、全国的な需要増加に対応～

トレーラーハウスの製造・販売を手掛けるトレーラーハウスデベロップメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大原邦彦、以下「当社」）は、2026年2月１日付で大阪市内に西日本営業部を開設したことをお知らせします。

西日本営業部 開設の背景

トレーラーハウスの全国的な需要増加に対応するため、当社は滋賀県に出荷拠点となる西日本事業所を2024年2月に開設しました。これにより西日本地区への製品供給がスムーズになった事で、西日本地区のお客様へスピード感ある対応と新規開拓の拠点とするため、今回の西日本営業部開設となりました。

西日本営業部 概要

【拠点名】

西日本営業部

【所在地】

〒532-0011

大阪市淀川区西中島5-11-10 第３中島ビル７階

TEL：06-6195-6682

【開設日】

2026年2月1日

【営業開始日】

2026年2月2日

西日本事業所 名称の変更

今回の西日本営業部開設を受け、現在稼働している西日本事業所（滋賀県甲賀市）の名称を「滋賀工場」へ変更します。事業所としての機能を超え、製造拠点として稼働している実情を反映したものです。より一層、西日本地区への製品供給能力を高めて参ります。

当社は、今後もトレーラーハウスの全国的な普及に向けて、各地域での事業活動を進めて参ります。

【トレーラーハウスについて】

トレーラーハウスは「車両を利用した工作物」として定義される、「被けん引自動車」です。建築物として扱われませんので、市街化調整区域など建物が建てられない場所の解決策として注目されています。また、一定期間利用した後は別の場所へ移動して使い続けられる、サステナブルな施設としても魅力です。当社は栃木県内の自社工場にて全ての製品を製造しており、全国各地において幅広い用途で利用されています。