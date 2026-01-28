株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）が展開する保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」(以下:コドモン)は、株式会社東京商工リサーチが2025年10月に実施した「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」で、3部門において7年連続No.1の結果となったことをお知らせします。

■導入施設数・契約自治体数・自治体導入施設数No.1

■コドモンが選ばれる理由

コドモンは、2024年度のサービス継続率は99.8％と高水準を保ち、多くの施設で安定して利用されています。

【コドモンは700自治体以上で使われています】

コドモンは全47都道府県の幼稚園・保育園から学童保育、療育施設、小中学校まで幅広く導入されています。2026年1月時点で、全国24,000以上の施設で有償利用されており、709自治体（※）での導入が決定しています。※東京商工リサーチの調査実施時（2025年10月）は697自治体＞保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON（コドモン）」、 全国24,000施設にて導入https://newscast.jp/news/2686885

【47都道府県で約407万人の保護者に利用されています】

同一自治体内での一貫した利用も進んでおり、幼稚園・保育園から学童保育、小中学校まで種別を越えてコドモンを利用する自治体が増えています。これにより、子どもの就学後も保護者が同じアプリを使用でき、利便性が高まっています。＞京都府京都市の市営保育所13施設が9月1日より保育ICTサービス「CoDMON（コドモン）」を導入。https://www.codmon.co.jp/pressrelease/12004/＞東京都世田谷区の新BOP学童クラブ61施設において、保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」導入https://www.codmon.co.jp/pressrelease/11451/今後も現場の声に寄り添い改善を重ね、よりよい保育・教育業界の実現や先生のやりがいの向上、子どもたちの成長環境の改善のため、全国の保育・教育施設への普及を目指してまいります。

■調査概要

調査名称：SaaS型業務支援システムの導入園調査2025発表日：2026年1月調査期間：発売から2025年10月末時点※有料サービスを導入している園のみをカウント

■調査機関

会社名：株式会社東京商工リサーチホームページ：http://www.tsr-net.co.jp/事業内容：国内・海外の企業情報およびデータベース・ソリューションの提供

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

