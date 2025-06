No.（ナンバードット） POP UP in Osaka　2025年6月28日（土）29日（日）開催！大阪・淀屋橋 芝川ビルで『No.』の世界を体感する特別な2日間

株式会社No.

HAPPY TO BE ME~私に生まれて良かった~をコンセプトに「数字に、意味と物語を宿す」ジュエリーブランドNo.(ナンバードット/東京都中央区銀座 代表 青木千秋)は、2025年6月28日(土)と29日(日)の2日間、大阪・淀屋橋芝川ビルにて関西初のPOP UPイベントを開催いたします。

No. は、ジュエリーブランド『CAFERING』代表でクリエイティブディレクターの青木千秋が、娘でエグゼクティブ・プロデューサーの青木今日子とともに、数字をモチーフとした新たなコンセプトで手がけるブランドです。

イベントでは、No.のジュエリー全ラインナップをご用意しておりますので、ブランドの世界観に触れられるのはもちろん、関西ならではのスペシャルゲストや体験企画もご用意。No.が贈る"あなたらしさを讃える特別な2日間"をぜひお楽しみください。

【開催概要】

■日程

2025年6月28日(土)11:00~19:30

2025年6月29日(日)10:00~17:30

■会場

大阪府大阪市中央区伏見町3-3-3 芝川ビル4F

(地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」11番出口すぐ)

■来場予約

ご来場をスムーズにご案内するため、事前予約をお願いしております。

→ ご予約はこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfgTiuWqKKqUg2Pxg_BZNt3a4RlBPy4Rw_QbSpcHQSIFUC9A/viewform)

【スペシャルコンテンツ】

Day 1 & Day 2|6月28日(土)・29日(日)|14:00~17:00

関西を中心に活躍する美容研究家・インスタグラマー 治部恵里子さんがゲストとして来場。

「美しさと自分らしさ」をテーマに、数字ジュエリーとともに特別なひとときをお届けします。

Day 2|6月29日(日)|10:00~17:30

人気数秘鑑定師 夕弥さんによる個別数秘鑑定を体験いただけます。

※当日No.商品を購入者限定企画。

【ゲストプロフィール】

治部 恵里子|美容研究家・インスタグラマー

コスメブランドevella ディレクター。コスメなどのプロデュースやバイヤーとして活躍する傍ら、ご本人が実際に試してよかった商品やテクニックなど、美容に関する情報をインスタグラムで発信し人気を集める美容系インフルエンサー。豊富な知識や経験を活かした適切な発信がInstagramにて、6.7万人のフォロワーから支持されている。

夕弥|数秘鑑定師

数秘鑑定士モデル、2児の父。香港を拠点に10年間、海外でモデル・俳優として活動後、帰国。モデルをする傍ら数秘術と出会う。子育てに役立てようという目的で興味を持ち、紹介制で始めた鑑定がポジティブマインドになれると話題に。現在は数秘鑑定士とモデル、両方の世界で活躍中。現在、宝島「otonaMuse」にて数秘特集担当。

【No.代表&クリエイティブディレクター来場】

2日間ともNo.代表の青木千秋と、ブランドの世界観を創り出すクリエイティブディレクター青木今日子も会場にて皆さまをお迎えします。

親子によるブランド誕生の想い、数字に込めたメッセージ、今後のNo.のビジョンまで直接触れていただける、まさにスペシャルな大阪POP UPです。

この機会にぜひ"あなたの数字"との運命の出会いをお楽しみください。

【プロフィール】

(左)青木千秋 (右)青木今日子

青木 千秋|No./CAFERING クリエイティブディレクター

2024年秋よりデビューのジュエリーブランド「No.(ナンバードット)」代表取締役/クリエイティブ・ディレクター。1999年、ジュエリー業界に参入。2002年、「CAFERING(カフェリング)」ブランドデビュー、現在まで代表を務める。業界の中では数少ない女性経営者として、独自の視点で「2面仕様リング(特許No.3158117)」などを手がけて注目を集める。2023年より、日本ジュエリー協会(JJA)の常任理事を務める。2008年には、20万人の学生があこがれる「経営者アワード」で6位にランクイン。ジュエリープロデューサー・起業家として、ファッション誌・経済誌・新聞・TV・ラジオな

どで取材も多数。

青木 今日子|No. エグゼクティブ・プロデューサー

代表 青木千秋のひとり娘として生まれ、アメリカへの留学経験や交友関係を通しグローバルな感性や独自のセンスを磨き、若い世代への発信を行う。2023年に自身がクリエイティブ・ディレクターを務める「CAFERING K」を発表。No.では、全てのディレクションを手掛けている。

【ブランド紹介】

No.(ナンバードット)は、「数字」という誰もが持つ世界共通の言語に着目したジュエリーブランド。ラッキーナンバーを身に着けることで、自分を愛すること、大切にする気持ちが後押しされます。

"HAPPY TO BE ME(私に生まれてよかった)" をブランドテーマに掲げ、自分自身を愛し、他者と幸せを分かち合う世界を目指しています。

公式サイト:https://number-dot.com

Instagram:@numberdot_official(https://www.instagram.com/numberdot_official/)

No. は、ジュエリーが単なる装飾品に留まらず意義深いものとなることを願って、パンジ財団とノーベル平和賞受賞者世界サミット(World Summit of Nobel Peace Laureates)を支援し、平和の実現に向けて取り組んでいます。

【お問い合わせ】

株式会社No. PR事務局

メール:info@number-dot.com

電話:03-4361-2464