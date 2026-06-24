ユニクロで見つけたこの夏のトレンドボトムス「キュロット」。いちおしの2つのキュロットと、40代50代の女性におすすめの着まわしコーデをご紹介します。※サムネイル画像：StyleHint

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【ユニクロ】この夏のトレンド「キュロット」は大人世代にもおすすめ！

この夏のトレンドボトムスといえば「キュロット」です。ユニクロから3990円のプチプラでトライできるいちおしのキュロット2点をピックアップしました。40代50代の女性におすすめな着まわしコーデと共にご紹介します。

1. ゆったり＆きれいめ！大人向け「ナイロンキュロット」


「ナイロンキュロット」（税込3990円※）は、太めの筒幅で脚のラインも拾いにくく、大人の女性がはきやすいゆったりとしたシルエットです。軽量のナイロン素材を使用しているため軽やかにはけて、ウエストゴムのため着脱も簡単。

※6月25日まで期間限定価格：2990円（税込）

短めのクロップド丈で足さばきもよく、汗をかいても乾きやすいドライ機能も備わっているため、真夏でも涼しくはけそうです。

カラバリはベージュ、ダークグレー、ブラック、ブラウン、写真のダークブラウン、ネイビーの6色です。

写真は、ホワイトの「クルーネックT」にブラックの「フロントオープンシェルトップTノースリーブ」をベストのようにレイヤードし、キュロットで下半身にボリュームを持たせたコーディネート。

ゆったりとしていてスカートに近い感覚で着用できるため、フェミニン派のパンツコーデにもおすすめです。

こちらの着こなしではトップスに「ナイロンボクシーショートシャツ」を合わせてセットアップコーデにまとめ、よりスタイリッシュな印象に。

2. やわらかくてラクちん素材の「デニムキュロット」


「デニムキュロット」（税込3990円）は、コットン100％素材のソフトデニムを使用しており、やわらかなはき心地が◎。半端丈が新鮮なトレンドのシルエットも、デニム素材ならトライしやすいですよね。

さきほどの「ナイロンキュロット」と比べると、こちらの「デニムキュロット」は、より短めな丈でコンパクトな印象。横に広がり過ぎないのでトップスとのバランスも取りやすく、足もともすっきり。はくだけで今っぽく見えるアイテムです。

カラバリは写真のブルー、ダークグレー、ネイビーの3色です。

こちらはネイビーのキュロットに、きれいな赤が目をひく「ボクシーニットT」を合わせて、女性らしいきれいめカジュアルコーデに仕上げています。パンプスやサンダルなど足首が見えるシューズを選ぶと、よりほっそりと見せてくれますね。

こちらの着こなしのように、キュロットにベルトをプラスするとかっちりとした印象に。白いインナーをウエストインし、ジャストサイズのカーディガンを羽織って上半身をコンパクトにまとめたことで、スタイルアップ効果も期待できます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)