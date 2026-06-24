【ユニクロ】今年のトレンドはキュロット！ 40代女性が今っぽく着こなす「初夏のキュロットコーデ」4つ
【ユニクロ】この夏のトレンド「キュロット」は大人世代にもおすすめ！この夏のトレンドボトムスといえば「キュロット」です。ユニクロから3990円のプチプラでトライできるいちおしのキュロット2点をピックアップしました。40代50代の女性におすすめな着まわしコーデと共にご紹介します。
1. ゆったり＆きれいめ！大人向け「ナイロンキュロット」
「ナイロンキュロット」（税込3990円※）は、太めの筒幅で脚のラインも拾いにくく、大人の女性がはきやすいゆったりとしたシルエットです。軽量のナイロン素材を使用しているため軽やかにはけて、ウエストゴムのため着脱も簡単。
短めのクロップド丈で足さばきもよく、汗をかいても乾きやすいドライ機能も備わっているため、真夏でも涼しくはけそうです。
カラバリはベージュ、ダークグレー、ブラック、ブラウン、写真のダークブラウン、ネイビーの6色です。
写真は、ホワイトの「クルーネックT」にブラックの「フロントオープンシェルトップTノースリーブ」をベストのようにレイヤードし、キュロットで下半身にボリュームを持たせたコーディネート。
ゆったりとしていてスカートに近い感覚で着用できるため、フェミニン派のパンツコーデにもおすすめです。
こちらの着こなしではトップスに「ナイロンボクシーショートシャツ」を合わせてセットアップコーデにまとめ、よりスタイリッシュな印象に。
2. やわらかくてラクちん素材の「デニムキュロット」
「デニムキュロット」（税込3990円）は、コットン100％素材のソフトデニムを使用しており、やわらかなはき心地が◎。半端丈が新鮮なトレンドのシルエットも、デニム素材ならトライしやすいですよね。
さきほどの「ナイロンキュロット」と比べると、こちらの「デニムキュロット」は、より短めな丈でコンパクトな印象。横に広がり過ぎないのでトップスとのバランスも取りやすく、足もともすっきり。はくだけで今っぽく見えるアイテムです。
カラバリは写真のブルー、ダークグレー、ネイビーの3色です。
こちらはネイビーのキュロットに、きれいな赤が目をひく「ボクシーニットT」を合わせて、女性らしいきれいめカジュアルコーデに仕上げています。パンプスやサンダルなど足首が見えるシューズを選ぶと、よりほっそりと見せてくれますね。
こちらの着こなしのように、キュロットにベルトをプラスするとかっちりとした印象に。白いインナーをウエストインし、ジャストサイズのカーディガンを羽織って上半身をコンパクトにまとめたことで、スタイルアップ効果も期待できます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)