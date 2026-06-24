「絶景の曲線…!!♡」ミスFLASH2026グランプリ板野優花が『FLASH』に登場！過去最大露出の大胆グラビアに挑戦

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

ミスFLASH2026グランプリ・板野優花が『FLASH』ソログラビアで最大露出！

ミスFLASH2026グランプリの板野優花が6月23日(火)発売の『FLASH』に登場し、過去最大の露出カットに挑んだ。

同賞の受賞を機に、レースクイーンとしての活動もスタートさせた彼女。インタビューでは「レースアンバサダーアワードの新人賞を狙います！」と、今後の目標を力強く語った。

【プロフィール】

板野優花（いたの・ゆうか）

32歳 1993年9月5日生まれ 兵庫県出身

T165・B80(D) W58 H88

約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。

そのほか最新情報は、公式X（@_harunoyuki_）、公式Instagram（@yuka_itano）にて

【クレジット】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【デジタル告知】

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