平成可愛いデザインにキュン♡ キラッと華やかな【ビジューTシャツ】あか抜けコーデテク

夏といえば！なTシャツは定番アイテムなのに、着こなしはつい無難になりがち。そこで今回は、村瀬紗英とFRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ビジューTシャツ」のあか抜けコーデテクをご紹介します。Rayスタイリストが選ぶ、旬なデザインのアイテムにも注目です♡

まずは“流行りもの”を手に入れる！

コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。

教えてくれたのは…

STYLIST 仲田千咲さん

数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。