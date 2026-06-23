平成可愛いデザインにキュン♡ キラッと華やかな【ビジューTシャツ】あか抜けコーデテク
夏といえば！なTシャツは定番アイテムなのに、着こなしはつい無難になりがち。そこで今回は、村瀬紗英とFRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ビジューTシャツ」のあか抜けコーデテクをご紹介します。Rayスタイリストが選ぶ、旬なデザインのアイテムにも注目です♡
まずは“流行りもの”を手に入れる！
コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。
教えてくれたのは…
STYLIST 仲田千咲さん
数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。
キラキラビジュー
STYLIST VOICE
「韓国トレンドから火がついた平成可愛いビジューデザイン。キラッと華やかなのに、無地Tみたいなあわせやすさが推せる理由！」
Cordinate 村瀬紗英＆櫻井優衣のコーデ
〈右・櫻井優衣のコーデ〉Y2Kなストールつきデザインがイマドキ
ホワイトコーデで透明感と輝きをマシマシに♡
〈左・村瀬紗英のコーデ〉大きなビジューにまみれる女みピタＴ
キレイめに着るなら迷わず白ベース！
Item 【Darich】ビジューTシャツ（スカートつき）
ウエストキュッな美シルエットで夜遊び服としてもぴったり。
Item 【Darich】ブルーエンブロイダリービジューTシャツ
ミルキー配色と大粒ビジューでカジュアル感をほどよくセーブ。
Item 【SPINNS】シルバーラメTシャツ
小さなシルバースタッズをちりばめた輝く1枚。デコルテから胸元のカットオフであざと可愛く。
Item 【NADIA FLORES EN ELCORAZON】コルセットプリントTシャツ
シンプルになりがちな夏コーデこそ背中にまで気を配って。
Item 【rienda】パール×ビジューロゴTシャツ
カジュアルなロゴTもデコッてしまえばしっかり甘め♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila・村瀬分）、アサダマユコ（櫻井分）モデル／村瀬紗英、櫻井優衣（ともに本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子
櫻井優衣