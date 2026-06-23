平成可愛いデザインにキュン♡ キラッと華やかな【ビジューTシャツ】あか抜けコーデテク

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夏といえば！なTシャツは定番アイテムなのに、着こなしはつい無難になりがち。そこで今回は、村瀬紗英とFRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、「ビジューTシャツ」のあか抜けコーデテクをご紹介します。Rayスタイリストが選ぶ、旬なデザインのアイテムにも注目です♡

まずは“流行りもの”を手に入れる！

コスパのいいアイテムだからこそ、まずはバリエを増やすべき。Rayきってのぷりかわコーデの達人・仲田千咲さんが推す4大トレンドを発表します。

教えてくれたのは…

STYLIST 仲田千咲さん

数々のファッション企画を担当し、甘×カジュアルのバランスの天才！最新トレンドの目利きはピカイチで真似しやすいのに、こなれ感のあるスタイルを提案するのが得意。

キラキラビジュー

STYLIST VOICE

「韓国トレンドから火がついた平成可愛いビジューデザイン。キラッと華やかなのに、無地Tみたいなあわせやすさが推せる理由！」

Cordinate 村瀬紗英＆櫻井優衣のコーデ

〈右・櫻井優衣のコーデ〉Y2Kなストールつきデザインがイマドキ

ホワイトコーデで透明感と輝きをマシマシに♡

〈左・村瀬紗英のコーデ〉大きなビジューにまみれる女みピタＴ

キレイめに着るなら迷わず白ベース！

〈櫻井優衣のコーデ〉タイつきビジューTシャツ 3,289円、巻きスカート 2,189円／ともにSPINNS サテンパンツ 12,650円／COCO DEAL（ココ ディール）カンカン帽 30,800円／CA4LA
〈村瀬紗英のコーデ〉ショート丈ビジューTシャツ 799円／GRL リボンレーススカート 11,660円／être loin イヤリング 4,400円／ai

Item 【Darich】ビジューTシャツ（スカートつき）

ウエストキュッな美シルエットで夜遊び服としてもぴったり。

ビジューTシャツ（スカートつき）15,400円／Darich（YSM）

Item 【Darich】ブルーエンブロイダリービジューTシャツ

ミルキー配色と大粒ビジューでカジュアル感をほどよくセーブ。

ブルーエンブロイダリービジューTシャツ 7,700円／Darich（YSM）

Item 【SPINNS】シルバーラメTシャツ

小さなシルバースタッズをちりばめた輝く1枚。デコルテから胸元のカットオフであざと可愛く。

シルバーラメTシャツ 3,289円／SPINNS

Item 【NADIA FLORES EN ELCORAZON】コルセットプリントTシャツ

シンプルになりがちな夏コーデこそ背中にまで気を配って。

コルセットプリントTシャツ 6,690円／NADIA FLORES EN ELCORAZON

Item 【rienda】パール×ビジューロゴTシャツ

カジュアルなロゴTもデコッてしまえばしっかり甘め♡

パール×ビジューロゴTシャツ 6,930円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila・村瀬分）、アサダマユコ（櫻井分）モデル／村瀬紗英、櫻井優衣（ともに本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣

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