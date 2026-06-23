【ファミマ】アイスにお菓子、カップ麺まで...6月23日開始の「1個買うと1個もらえる」が大量すぎる！アプリ会員限定のクーポンも。
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月23日から実施しています。
アプリ会員限定で「クーリッシュ」無料券が登場
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
まずは、6月23日から29日まで実施している「ファミマのおトクが止まらない！？1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第1弾から紹介します。
1つめの対象商品は、ブルボン「アルフォート ミニチョコレート」です。
1個購入すると、「シルベーヌバー」「濃厚チョコブラウニー」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、明治「ポケットパック」の「アーモンドチョコレート」「ロカボナッツチョコレート」。
どちらか1個を購入すると、「ポケットパック」の「きのこの山」「たけのこの里」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、カルビー「堅あげポテト」の「うすしお味」「鬼旨ブラックペッパー」。
どちらか1個を購入すると、ポテトチップス「うすしお味」「コンソメWパンチ」「しあわせ濃厚バター」「しょうゆWマヨ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、日清「カップヌードル ビッグ」の「ビッグ」「シーフード ビッグ」「カレービッグ」「チリトマト ビッグ」と「カップヌードル」「カップヌードル シーフード」「カップヌードル カレー」「カップヌードル チリトマト」です（ミニカップ、PROシリーズ除く）。
いずれか1個を購入すると、ファミマル「170円カップ麺（背脂風中華そば、濃厚札幌味噌、濃厚旨辛担々麺、コク旨博多豚骨、小海老天ぷらそば、関西風きつねうどん、スパイス香るカレーうどん）」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、213円商品は対象外です。
5つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」の「濃い茶」「緑茶」（各600ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
6つめの対象商品は、コカ・コーラ「やかんの麦茶」（650ml）と「い・ろ・は・す」（540ml）。
どちらか1本を購入すると、「やかんの麦茶」（650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
7つめの対象商品は、サントリー「スターバックス ブラック」（480ml）。
1本購入すると、ファミマル「Family's BOSS ブラック」（450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「スターバックス ブラック」の容量は異なる場合があります。
8つめの対象商品は、サントリー「スターバックス カフェラテ」（480ml）です。
1本購入すると、ファミマル「Family's BOSS ラテ」（450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「スターバックス カフェラテ」の容量は異なる場合があります。
引換期間は、いずれも6月30日7時から7月6日まで。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
対象商品は、ロッテ「クーリッシュ」の「梨」「バニラ」です。
どちらか1個を購入すると、「クーリッシュ」の「青空ソーダフロート」「バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月30日から7月6日まで。
先着で宅配商品777円引きクーポン使える【宅配商品777円引き】
6月23日10時から先着各200個限定で、ファミマオンラインで使える宅配商品6品が777円引きクーポンを配信しています。
クーポン対象商品は以下の通り。
●札幌西山ラーメンとチャーシューご飯の素
●寺岡本家醤油らぁ麺 調味料詰合せ
●素材旨麺 東北セット
●名店カレー物語4種
●黒トリュフソースハンバーグ
●ナポリ風ピッツァ3種セット
6月23日から29日までの期間、ファミマカフェのフラッペを購入すると次回使える100円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は6月23日7時から7月6日まで。【ファミマルアイス30円引き】
6月23日から7月6日までの期間、ファミマル「ぎっしり満足！」の「チョコミント」「チョコチップ」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。
なお、沖縄県では実施していません。【野菜飲料30円引き】
6月23日から7月6日までの期間、伊藤園「ビタミン野菜」「1日分の野菜」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。【プロテインドリンク30円引き】
6月23日から7月6日までの期間、REYS「プロテインドリンク カフェオレ風味」に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ