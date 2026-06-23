◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、美浦トレセン

抽選対象であるクカイリモク（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）と初コンビ予定のフランシスコ・ゴンザルベス騎手＝ブラジル、アルゼンチン拠点＝は、今週末が短期免許のラストウィーク。「悲しい。あと１か月くらい、いたいです」と表情は名残惜しさに満ちている。先週まで１３勝の結果には「（目標の）２０勝には届かなそうなので、あと２勝はしたいですね。少しは慣れたけど、まだまだ。どうしても迷惑をかけないように考えて、自分らしいアグレッシブさがなかったしミスも多かった」と納得をしていない様子だ。

このあとは７月にスペインで騎乗したあと、「８月２日の船橋から南関東で騎乗します」と再び日本で手綱を執る予定。来年の短期免許に向けても「もちろん来たいです。（期間が）３か月になるので４月から６月までいたい」と意欲を口にした。１６年ダービー馬マカヒキの半弟である良血と共に抽選を突破し、今後に弾みのつく重賞初タイトルをつかみ取る。