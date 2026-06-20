ウブロの夏が彩る新作ウォッチ！パステルセラミックが映える限定モデル登場

夏の高揚感をそのまま閉じ込めたような美しいカラーリングが魅力のウブロ新作コレクションが登場しました。2026年の「Hublot Summer」では、ミント、ピンク、スカイブルーを主役にしたパステルセラミックモデルを展開。革新的な素材技術と高度な時計製造技術を融合させたタイムピースは、夏のファッションに華やかなアクセントを添えてくれます。地中海の風景から着想を得た特別なコレクションの魅力を詳しくご紹介します。

パステルカラーで魅せる限定モデル

今季の主役となるのは、「ビッグ・バン サマー マルチカラーセラミック」42mmと44mmの2モデルです。

42mmモデルは世界限定200本。

自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載し、ピンクとミントグリーンのセラミックケースにスカイブルーのベゼルを組み合わせた爽やかなデザインが特徴です。

44mmモデルは世界限定10本。自社開発・製造の自動巻きトゥールビヨンを搭載し、透明なピンクサファイアクリスタルダイアルから精巧なムーブメントを鑑賞できます。

どちらもスカイブルー、ミントグリーン、ピンクの交換用ラバーストラップが付属し、「ワンクリック」システムで簡単に付け替え可能です。

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夏らしい新色セラミックモデルも登場

同時に発表された「ビッグ・バン セラミック」コレクションも見逃せません。「ビッグ・バン ピーチセラミック」33mmは、柔らかなピーチカラーで統一されたモノクロームデザインを採用。

「ビッグ・バン ミントグリーンセラミック」33mmは、爽やかなミントカラーが印象的な一本です。

「ビッグ・バン ペトロールブルーセラミック」33mmは、深みのあるブルーが大人の洗練を感じさせます。

さらに、「ビッグ・バン チタニウム ピーチセラミック」42mmもラインアップ。

100m（10気圧）生活防水のチタニウムケースに、ピーチカラーのセラミックベゼルとスケルトンダイアルを組み合わせた、スポーティーかつエレガントなモデルです。

なお、33mmモデルは「ビッグ・バン」シリーズとして初めてダイヤモンドを使用しないデザインを採用。カラーそのものの美しさを最大限に引き出しています。

ウブロならではの素材革新と技術力

ウブロはカラーセラミックのパイオニアとして、独自の技術開発を続けています。

2018年以降、鮮やかなカラーセラミックからパステルカラーまで表現の幅を広げ、従来のセラミックより最大300ビッカース硬い高耐久素材を実現しました。

また、自社開発・製造クロノグラフムーブメント「ウニコ」は5つの特許技術を備え、高い精度と耐久性を実現。

トゥールビヨン搭載モデルに採用された「HUB6035」は約72時間のパワーリザーブを備え、軽量性と機械美を両立しています。

鮮やかなカラーだけでなく、その内部に宿る高度な技術こそがウブロの魅力。夏の装いを彩るだけでなく、長く愛用できる特別な一本として存在感を放っています。

夏のスタイルを格上げする特別な一本

地中海の空や海、夕暮れの光を思わせるパステルカラーで表現されたウブロの新作コレクションは、時計でありながらアートピースのような美しさを備えています。

軽やかな装着感と高い耐久性を兼ね備え、ビーチからディナーシーンまで幅広く活躍してくれるのも魅力♡

この夏だけの特別な世界観をまとったタイムピースは、自分へのご褒美や大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

ウブロならではの革新と美意識が詰まった最新コレクションをぜひチェックしてみてください。