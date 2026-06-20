「＆honey」×『トイ・ストーリー』と『モンスターズ・インク』がコラボ！ かわいい“立体シール”付き
ヘアケアブランド「＆honey（アンドハニー）」は、6月24日（水）から、ディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー』と『モンスターズ・インク』をデザインしたコラボ商品を、全国の取扱店で発売する。
【写真】めっちゃかわいい！ ちゅるんとした「ぷっくりシール」付き
■夏に最適なメントールを配合
今回発売されるのは、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』の世界観が楽しめるコラボパッケージに、ぷくっとした立体感とちゅるんとした質感が特徴の「ぷっくりシール」が付属した数量限定の商品。
「アンドハニー ディープモイスト 限定ペアセット／トイ・ストーリー」は、鮮やかなレッドとブルーのパッケージ。ひんやり紫陽花の香りで“髪のパサつき”が気になる人におすすめだという。
一方、「アンドハニー メルティ モイストリペア 限定ペアセット／モンスターズ・インク」は華やかなパープルとスカイブルーのパッケージで、“髪のうねり”を抑えひんやり果実の香りが堪能できる。
なお、シャンプーは2種類ともに夏に向けて清涼感のあるメントールを配合したクール系の処方となっており、キャラクターや香り、髪の悩みに合わせて好みのアイテムを選べるラインナップになっている。
【写真】めっちゃかわいい！ ちゅるんとした「ぷっくりシール」付き
■夏に最適なメントールを配合
今回発売されるのは、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』の世界観が楽しめるコラボパッケージに、ぷくっとした立体感とちゅるんとした質感が特徴の「ぷっくりシール」が付属した数量限定の商品。
一方、「アンドハニー メルティ モイストリペア 限定ペアセット／モンスターズ・インク」は華やかなパープルとスカイブルーのパッケージで、“髪のうねり”を抑えひんやり果実の香りが堪能できる。
なお、シャンプーは2種類ともに夏に向けて清涼感のあるメントールを配合したクール系の処方となっており、キャラクターや香り、髪の悩みに合わせて好みのアイテムを選べるラインナップになっている。