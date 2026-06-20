ガストもサンドラッグも「実質半額」に！知ってる人だけ得をする「メルペイ」の“お得すぎる利用方法”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆最大7000ポイント還元の大型キャンペーンが開催中
今回、ご紹介するのはメルペイのキャンペーンです。メルペイはメルカリアプリからかんたんに登録できるスマホ決済サービスで、メルカリの売上金をそのままスマホ決済として普段の買い物で利用できます。
メルカリを使っていなくても銀行からチャージして利用したり、メルカードを設定しておくとチャージしなくても支払うことも可能です。利用できる店舗は全国のスーパーやドラッグストアなど170万カ所以上あります。
メルペイは7年前にサービスを開始し、当初は70％還元やローソンの220円のアイスが39円になるクーポンなど大盤振る舞いでした。今回はそれに匹敵するくらいお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
◆人気飲食チェーン店などで50%還元に！
現在、メルペイでは50％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。対象店舗はサンドラッグ、ガスト、バーミヤン、夢庵、ジョナサン、駿河屋（店舗）、駿河屋（ECサイト）です。
還元上限は1,000ポイントです。ということは2,000円までのお会計がキャンペーン対象となります。日用品を買ったり、食事をしたらあっという間に上限を超えてしまいそうですよね。
ただ、今回のキャンペーンはそれぞれの加盟店ごとに還元上限が設けられているのです。
つまり、サンドラッグで1,000ポイントまで、ガストで1,000ポイントまでというように、7加盟店で最大7,000ポイントまで還元されます。最近のいろんなキャンペーンの中では、還元率も還元上限も高く、かなりお得なキャンペーンとなっています。
◆ポイント払いでも還元対象に
メルペイはメルペイ残高、メルカリポイント、メルペイのクレジットの3種類で支払いができます。そして今回のキャンペーンは、そのすべてが対象です。なお、ポイントで支払ったとしても50％還元となります。
条件を満たせば7月末頃にポイントが付与されます。有効期限は付与日を含む60日とかなり短いので、期限が切れて失効しないようにお気をつけください。また、イオンやららぽーとなどショッピングモールに入っている店舗は対象外となります。
僕はこの前バーミヤンに家族4人で食事に行ってきました。飲茶くじキャンペーンというのがあり、ラーメンや餃子が10円になるクーポンをゲットしていたのです。ほかにもチャーハンや酢豚、ドリンクバーなど注文して2,234円でした。メルペイで支払ったので後日1,000ポイント還元されます。実質1,234円で食事できたのでかなりお得になりました。
今度、サンドラッグに行って日用品を50％還元で買いたいと思います。
◆DAZN利用者必見の15％還元キャンペーンも実施中
メルペイはDAZNへのネット決済導入開始記念で「15％還元キャンペーン」が開催中です。DAZNの契約をメルペイのネット決済、メルカード、メルカード ゴールドで決済すると、キャンペーンが適用されます。
キャンペーン終了日は決まっておらず、回数制限もありません。決済のたびに契約料金の税抜き価格の15％が還元されます。
月額払いの場合は支払い月の翌々月から解約まで毎月ポイント還元され、年額払いの場合は支払い月の翌々月に1回、その後更新の都度ポイント還元されます。
◆追加500ポイント獲得の条件とエントリー方法を解説
さらに6月30日（火）23時59分までに契約すると、追加で500ポイントプレゼントされます。ただし、500ポイントが付与されるのは「6月の申し込みから2ヶ月間継続利用していること」という条件があるので、お気をつけください。
メルカリアプリの「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」にDAZNのバナーがあるのでそこからキャンペーンページに遷移し、エントリー後に契約に進み、支払い方法をメルペイにするとキャンペーンが適用されます。
なお、15％還元に関しては契約期間の制限がありません。つまり、W杯期間中だけの契約でもキャンペーン適用となります。
また、すでにDAZNを契約している方は一度退会し、キャンペーンページからエントリーして再契約すればキャンペーン対象となります。
メルペイでは今回のように、たまに大型キャンペーンを開催していますので、また始まったらご紹介します。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆最大7000ポイント還元の大型キャンペーンが開催中
今回、ご紹介するのはメルペイのキャンペーンです。メルペイはメルカリアプリからかんたんに登録できるスマホ決済サービスで、メルカリの売上金をそのままスマホ決済として普段の買い物で利用できます。
メルペイは7年前にサービスを開始し、当初は70％還元やローソンの220円のアイスが39円になるクーポンなど大盤振る舞いでした。今回はそれに匹敵するくらいお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
◆人気飲食チェーン店などで50%還元に！
現在、メルペイでは50％還元キャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月30日（火）まで。対象店舗はサンドラッグ、ガスト、バーミヤン、夢庵、ジョナサン、駿河屋（店舗）、駿河屋（ECサイト）です。
還元上限は1,000ポイントです。ということは2,000円までのお会計がキャンペーン対象となります。日用品を買ったり、食事をしたらあっという間に上限を超えてしまいそうですよね。
ただ、今回のキャンペーンはそれぞれの加盟店ごとに還元上限が設けられているのです。
つまり、サンドラッグで1,000ポイントまで、ガストで1,000ポイントまでというように、7加盟店で最大7,000ポイントまで還元されます。最近のいろんなキャンペーンの中では、還元率も還元上限も高く、かなりお得なキャンペーンとなっています。
◆ポイント払いでも還元対象に
メルペイはメルペイ残高、メルカリポイント、メルペイのクレジットの3種類で支払いができます。そして今回のキャンペーンは、そのすべてが対象です。なお、ポイントで支払ったとしても50％還元となります。
条件を満たせば7月末頃にポイントが付与されます。有効期限は付与日を含む60日とかなり短いので、期限が切れて失効しないようにお気をつけください。また、イオンやららぽーとなどショッピングモールに入っている店舗は対象外となります。
僕はこの前バーミヤンに家族4人で食事に行ってきました。飲茶くじキャンペーンというのがあり、ラーメンや餃子が10円になるクーポンをゲットしていたのです。ほかにもチャーハンや酢豚、ドリンクバーなど注文して2,234円でした。メルペイで支払ったので後日1,000ポイント還元されます。実質1,234円で食事できたのでかなりお得になりました。
今度、サンドラッグに行って日用品を50％還元で買いたいと思います。
◆DAZN利用者必見の15％還元キャンペーンも実施中
メルペイはDAZNへのネット決済導入開始記念で「15％還元キャンペーン」が開催中です。DAZNの契約をメルペイのネット決済、メルカード、メルカード ゴールドで決済すると、キャンペーンが適用されます。
キャンペーン終了日は決まっておらず、回数制限もありません。決済のたびに契約料金の税抜き価格の15％が還元されます。
月額払いの場合は支払い月の翌々月から解約まで毎月ポイント還元され、年額払いの場合は支払い月の翌々月に1回、その後更新の都度ポイント還元されます。
◆追加500ポイント獲得の条件とエントリー方法を解説
さらに6月30日（火）23時59分までに契約すると、追加で500ポイントプレゼントされます。ただし、500ポイントが付与されるのは「6月の申し込みから2ヶ月間継続利用していること」という条件があるので、お気をつけください。
メルカリアプリの「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」にDAZNのバナーがあるのでそこからキャンペーンページに遷移し、エントリー後に契約に進み、支払い方法をメルペイにするとキャンペーンが適用されます。
なお、15％還元に関しては契約期間の制限がありません。つまり、W杯期間中だけの契約でもキャンペーン適用となります。
また、すでにDAZNを契約している方は一度退会し、キャンペーンページからエントリーして再契約すればキャンペーン対象となります。
メルペイでは今回のように、たまに大型キャンペーンを開催していますので、また始まったらご紹介します。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）