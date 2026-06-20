部屋干し臭の原因を断つ！「洗濯物」を清潔に仕上げる洗濯のコツ
【画像で見る】よかれと思っても洗剤の入れ過ぎはニオイのもとに！
梅雨の時期は、なんといっても洗濯物が悩みのタネ。実は、よかれと思ってやっている習慣が、部屋干し臭を招いていることもあります。そこで今回は、部屋干し臭の原因をしっかり知って、洗濯物を清潔に仕上げるためのコツをご紹介します。
教えてくれたのは▷CaSy 西村正子さん
家事支援サービス「CaSy」の家事代行スタッフの中から選び抜かれた精鋭メンバー「TEAM BLACKS」として活躍中。ビル清掃の経験と豊富な知識を生かし、お客様の要望に沿った臨機応変で丁寧なサービスに定評がある。掃除アイテムや部屋の整理などのアドバイスも得意。
部屋干し臭の原因は、汚れがしっかり落とせていないことと、長時間ぬれたままで、ニオイの原因となる「モラクセラ菌」が増殖すること。この２つを解消する洗濯方法がこちら。
■Q．部屋干しでもニオわない洗濯のポイントを教えて！
A．正しい量の洗剤とこまめな洗濯がキモ！
汗をかくことが増えると、洗濯物も増えがち。「とはいえ、まとめて一度に大量に洗濯すると、汚れが落ちにくく、干し場所も圧迫して乾きにくくなる悪循環に。手間はかかりますが、ニオイを抑えるには、少量をこまめに洗ってすぐ乾かすことが肝心」
【ポイント1】洗剤の入れ過ぎは ニオイのもとに
「洗剤をたくさん使うことで汚れが落ちやすくなると思いがちですが、量が多すぎると逆効果。洗剤に含まれる界面活性剤にニオイがつくので、洗剤のすすぎ残しがないように、規定どおりの量をきちんと量りましょう」
【ポイント2】洗濯物は詰め込み過ぎない
7割程度にする
「詰め込み過ぎると、洗剤や汚れが残ってしまいます。１回の洗濯の量は、洗濯槽の７割程度にして、洗剤と汚れをしっかり洗い流せるようにして。『すすぎ』を１回多くするのも効果的です」
【ポイント3】洗濯物どうしの間隔を空けて干し、短時間で乾かす
「除湿と空気を動かすことが大切。洗濯物どうしが重ならないように間隔を空けて、サーキュレーターやエアコンを活用して、風が通るようにしましょう。こまめな洗濯で１回の洗濯物の量が少なければ、その分早く乾きます」
■Q．タオルについてしまったニオイがなかなか取れない
A．酸素系漂白剤でつけ置きを
ニオイのもととなる「モラクセラ菌」は、酸素系漂白剤で除菌。
「菌は60℃のお湯で死滅しますが手間がかかるので、酸素系漂白剤が手軽。30〜60分ほどつけ置きしたら、そのまま洗濯機で洗うだけ。大量の洗濯物なら、コインランドリーの乾燥機を活用するのもおすすめ」
おすすめはこれ！
オキシクリーン パワーリキッド／グラフィコ
いつもの洗濯にキャップ１杯足すだけで、漂白や消臭、除菌などができる、液体タイプの酸素系漂白剤。衿の黄ばみや食べこぼし、血液汚れなどにも。660mL ￥701（編集部調べ）
ぬれているうちに消臭スプレーをかけて干すのも手！
■よりニオわせないポイント
洗濯機の汚れもニオイの原因！月に１回はキレイにしよう
「毎日の洗濯で、洗剤の投入口やホコリ取りフィルター、洗濯槽も汚れています。梅雨の時期は特にこの汚れがカビやニオイの原因になるので、月１回はパーツを洗って汚れやすい場所を水拭きし、洗濯槽は専用クリーナーでキレイに」
・外せるパーツは洗う
・汚れやすいところは水拭き
・洗濯槽クリーナーでつけ置き
・ふだんからふたはあけておく！
※カビ取り剤や漂白剤は、塩素系のものと酸性タイプのものを混ぜたり、同時に使用したりしないでください。有毒ガスが発生するため、危険です。また、必ず換気をして、マスクやゴム手袋を着用しましょう。
※商品の使用上の注意を読み、使用する箇所の材質を確認したうえで、使用してください。
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部屋干し臭は、原因を知って少し工夫するだけでもぐっと軽減できますよ！
撮影／三佐和隆士 イラスト／島内美和子
文＝徳永陽子