インペリアル・エンタープライズは、天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダントの販売を開始した。

天皇皇后両陛下は、6月13日から2週間の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問される。日本と両国との友好をいっそう確かなものとするこの歴史的な行幸啓の記念金貨が、エレガントな金貨ペンダントになった。6月12日から、I・E・Iオリジナルショップで販売を開始する。





記念金貨は最高品位.9999の純金製で、クック諸島政府が限定2026点で発行する法定貨幣。天皇家とオランダ・ベルギー両国ロイヤルファミリーとの温かな交流を祝福する花束がデザインされたもので、オランダのチューリップとベルギーのアザレアが、日本の菊とともに精緻なレリーフで浮かび上がる。また反対側には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の公式肖像が刻まれている。





ペンダントは、金貨のデザインを表裏そのまま活かし、18金のフレームにセットしたリバーシブル仕様。チェーンを通すバチカン装飾は、日本とオランダ・ベルギー両国の絆を表すリボンを18金でかたどったもので、ダイヤモンド1石がセットされている。また、チェーンは925銀に純金仕上げが施された贅沢な仕様になっている。





天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念＜祝福のロイヤルブーケ＞純金コインとダイヤモンドの宝飾ペンダントは特製ギフトケースに収められ、ペンダントの金貨がクック諸島の法定貨幣であることを明記した同国の発行証明書とともに提供される。

［小売価格］21万9780円（税込）

［発売日］6月12日（金）

インペリアル・エンタープライズ＝https://iei.co.jp