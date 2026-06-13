美味しそうなの発見！！！（歓喜）【セブン-イレブン】次食べたい「新作ケーキ & クレープ」

頑張った日のごほうびに、【セブン-イレブン】の新作スイーツはいかがですか。今回はスイーツブロガーが実食した「新作ケーキ & クレープ」をピックアップ。手軽に食べられる大きさとコンビニスイーツならではの手頃な価格で、仕事や家事の合間のおやつにもぴったりです。ぜひ、セブン-イレブンのお店でチェックしてみてください。

むぎゅっと生地が詰まったミニケーキ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが紹介している、「ずっしりケーキ パイン」。生地がむぎゅっと詰まっている様子がいかにも美味しそうで、名前にあるようなずっしりとした重量感が見た目からも伝わってきます。ベースになっているのはスポンジ生地を砕いたケーキクラムで、その上にパインを敷き詰めている様子。片手でパクッと手軽に食べられそうな形のミニケーキは、手軽なおやつにぴったり。

パインの果肉感がポイント

天面のパインは果肉感があり、食感も楽しめそう。@sujiemonさんは「パイン果肉 & ソースの甘酸っぱさが最高」と評価しています。「ズシリ重みのあるミニケーキ」とのことなので、満足感にも期待大。デザートとして食べるのはもちろん、ちょっと小腹がすいた時や、軽めの朝ごはんとして食べてもいいかもしれません。\226（税込）と、手に取りやすい価格も嬉しいポイント。

まるでケーキなクレープ

「もっちもち食感クレープショートケーキ仕立て」は、スポンジ、苺ソース、クリームをクレープ生地で包んだ、ショートケーキのようなスイーツです。パッケージの、「しあわせ食感」の文字にも注目を。@sujiemonさんも「もっちり食感のクレープ生地」とコメントしている通り、食感も楽しめる様子。さらに、クレープ生地により片手で食べても、手が汚れにくそう。ショートケーキを、より手軽に楽しめそうです。

甘酸っぱい苺ソースがキュン！

@sujiemonさんいわく、「キュンと広がる苺の甘酸っぱさが心地よい」「口に入れた瞬間、幸せの鐘が鳴ります」と気に入っている様子。公式サイトによると「熱量：208kcal」とのことで、スイーツを食べる罪悪感も少ないかも。クレープ好き、ショートケーキ好きの人は、ぜひ試してみてください。価格は、\270（税込）。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A