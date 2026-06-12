1950年代のスヌーピーがデザインされたレインアイテムは機能性もバッチリ!!梅雨から真夏まで頼れる3品を徹底解剖
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」から、1950年代の絵柄が使われたレイングッズが登場。雨の日も晴れの日も使える兼用傘をはじめ、便利なアイテムがそろっている。
【写真】1950年代のスヌーピーがデザインされたレインアイテムを見る
■「おかいものSNOOPY」だけの限定デザイン！ヴィンテージスヌーピーが総柄に
新作レイングッズでは、コミック「PEANUTS」の連載が始まった当時のレトロなアートが総柄デザインに仕上げられている。さわやかなベースカラーのオフホワイトは、清潔感や清涼感の演出に加えて、直射日光を跳ね返して高い遮熱率を誇る機能面でも優れた色。かわいさと実用性を兼ね備えたラインナップをチェックしていこう。
3品あるシリーズのうち、まずはじめに手に入れたいのが「晴雨兼用 折りたたみ傘」(4015円)。本体重量わずか127グラムと軽量で、たたむと直径約4センチとスリムだから、持ち歩きが超ラク！耐水圧の検査でも1万7000ミリ以上を計測した生地が使われているから、雨の日はもちろん突然の豪雨も安心だ。それでいて、紫外線遮蔽率・遮光率は100%、紫外線保護指数はUPF50+の生地を使用しているので、晴れの日の強い日差しや暑さをしっかりと遮ってくれる。どんな天候でも頼れる、オールシーズン大活躍の1本だ。
折りたたみ傘をゲットしたら、こちらもチェックしてほしい！「バッグ型吸水折りたたみ傘ケース」(2640円)は、内側に吸水性の高いマイクロファイバー素材が使われたケース。表地にも傘と同じ撥水・防水加工がほどこされた素材が使われ、濡れや汚れにも強い。傘用ケースながら、ミニトート型なので折りたたみ傘以外も入れられるのが大きなポイント。500ミリリットルのペットボトルが入るので、水滴が気になる人におすすめ。フロントにはハンカチなどを入れられるポケットがあり、開口部には隠しマグネット付きと、使い勝手のよさにこだわったアイテムだ。
さらにもうひとつ、リュックを使っている人、自転車に乗っている人にぴったりなのが「バックパックカバー」(3080円)だ。傘を差しても雨に濡れがちなリュックを覆ったり、自転車の前カゴにかぶせてひったくりなどの防犯や落とし物の防止にも役立つ、持っていると重宝するアイテム。コンパクトに折りたためて、カラビナ付きなので携帯にも便利だ。
以上のアイテムは、「おかいものSNOOPY」にて販売中。シリーズでそろえて、これからの季節を快適に過ごそう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■「おかいものSNOOPY」だけの限定デザイン！ヴィンテージスヌーピーが総柄に
新作レイングッズでは、コミック「PEANUTS」の連載が始まった当時のレトロなアートが総柄デザインに仕上げられている。さわやかなベースカラーのオフホワイトは、清潔感や清涼感の演出に加えて、直射日光を跳ね返して高い遮熱率を誇る機能面でも優れた色。かわいさと実用性を兼ね備えたラインナップをチェックしていこう。
3品あるシリーズのうち、まずはじめに手に入れたいのが「晴雨兼用 折りたたみ傘」(4015円)。本体重量わずか127グラムと軽量で、たたむと直径約4センチとスリムだから、持ち歩きが超ラク！耐水圧の検査でも1万7000ミリ以上を計測した生地が使われているから、雨の日はもちろん突然の豪雨も安心だ。それでいて、紫外線遮蔽率・遮光率は100%、紫外線保護指数はUPF50+の生地を使用しているので、晴れの日の強い日差しや暑さをしっかりと遮ってくれる。どんな天候でも頼れる、オールシーズン大活躍の1本だ。
折りたたみ傘をゲットしたら、こちらもチェックしてほしい！「バッグ型吸水折りたたみ傘ケース」(2640円)は、内側に吸水性の高いマイクロファイバー素材が使われたケース。表地にも傘と同じ撥水・防水加工がほどこされた素材が使われ、濡れや汚れにも強い。傘用ケースながら、ミニトート型なので折りたたみ傘以外も入れられるのが大きなポイント。500ミリリットルのペットボトルが入るので、水滴が気になる人におすすめ。フロントにはハンカチなどを入れられるポケットがあり、開口部には隠しマグネット付きと、使い勝手のよさにこだわったアイテムだ。
さらにもうひとつ、リュックを使っている人、自転車に乗っている人にぴったりなのが「バックパックカバー」(3080円)だ。傘を差しても雨に濡れがちなリュックを覆ったり、自転車の前カゴにかぶせてひったくりなどの防犯や落とし物の防止にも役立つ、持っていると重宝するアイテム。コンパクトに折りたためて、カラビナ付きなので携帯にも便利だ。
以上のアイテムは、「おかいものSNOOPY」にて販売中。シリーズでそろえて、これからの季節を快適に過ごそう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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