今回は、夫の不倫相手に現実を突きつけたエピソードを紹介します。

「おばさん、早く旦那と別れてよ？」と言われ…

「私は夫と6歳の娘と暮らす主婦です。夫が週末にやたらひとりで外出するようになり、帰宅後は毎回、女性ものの甘い香水の香りがしたことから、不倫に気づきました。

そこで探偵を雇い、不倫相手の住所をつきとめました。そして不倫相手に、『あなたが夫と不倫しているのは知っています。話がしたい』という内容の手紙を送ったんです。

後日、不倫相手と会う約束をしましたが、私に会うなり『おばさん、早く旦那と別れてよ？』『旦那は私のものだから』と言ってきたんです。そこで私は、不倫相手に『え……離婚する気ないですよ？』『夫とあなたの言い分はずいぶん違いますね』と言い放ち、夫が『離婚なんかしたくない』と話していた録音を聞かせてやりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫も不倫相手の女性に、「妻とは離婚して、君と再婚する」などと適当なことを言っていたのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。