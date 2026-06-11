ReFa VITALWEARの新作ブラキャミソール登場！美シルエットと快適さを叶える一枚

毎日身につけるインナーだからこそ、着ごこちの良さも美しいシルエットも妥協したくないもの。そんな女性の願いに応える新作として、「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」から「モイストリブ ブラキャミソール」が登場しました。独自開発繊維による快適な着用感と、自然なバストメイクを叶える設計を兼ね備えた注目アイテム。日常をより心地よく、美しく彩る新しいインナーをご紹介します。

美しさと快適さを両立する設計

「モイストリブ ブラキャミソール」は、美シルエットとストレスフリーな着用感を両立するために開発された新作インナーです。

サイドにストッパーを備えたカップ構造を採用し、バストの横流れを抑えながら自然な形をキープ。さらに、バストを下垂させにくい絶妙なフィット感のアンダーゴムによって、美しいバストラインを演出します。

締め付け感を抑えながらも、女性らしいシルエットをサポートしてくれるため、デイリー使いにもぴったり。インナーとしてはもちろん、リラックスタイムやおうち時間にも活躍してくれる一枚です。

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独自素材が叶える上質な肌心地

インナー選びで重視したいのが肌へのやさしさ。「モイストリブ ブラキャミソール」には、五島列島産の椿オイルを含浸させたリブ素材を使用しています。

しっとりとなめらかな風合いで、思わずずっと触れていたくなるようなやわらかな着ごこちが魅力です。

さらに、MTGが8年の歳月をかけて開発した独自開発繊維「VITALTECH®」を採用。

極微細に粉砕した8種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込み、肌からの遠赤外線を吸収し再び肌へ放出する仕組みを実現しています。

「VITALTECH® Premium」は、この独自開発繊維にReFaならではのプレミアム素材を組み合わせた特別な素材。毎日着るものだからこそ、快適さと上質感の両方にこだわりたい方におすすめです。

カラー・サイズ展開も充実

「リファ バイタルテック モイストリブ ブラキャミソール」は、税込13,200円で販売されています。

サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズ展開。カラーはブラック、ベージュ、ピンク、ホワイトの4色がラインアップされています。

ベーシックなカラーからやさしい印象のカラーまで揃っているため、ファッションや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント♡

毎日のコーディネートに自然になじみながら、美しさと快適さをサポートしてくれます。

まとめ

毎日を心地よく過ごしたい女性にとって、「モイストリブ ブラキャミソール」は頼れる新定番になりそうな一枚です。

美しいバストラインを叶える設計に加え、独自開発繊維「VITALTECH® Premium」や五島列島産椿オイルを採用した贅沢な素材使いも魅力。

ReFa VITALWEARならではの機能性と上質さを兼ね備えたブラキャミソールで、毎日のインナー選びをワンランクアップしてみてはいかがでしょうか♪