セブンが「1個買うと1個もらえる」6月11日に大量追加！「スーパーカップ」「カントリーマアム」など、アイスやお菓子の無料券がもらえるよ。

セブン-イレブン各店では2026年6月11日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

6月9日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・ローソン

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

今週は「ブルガリアのむヨーグルト」など無料券が大量

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月11日から17日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは7つあります。

1つめの対象商品は、明治「エッセル ストロベリーチョコ」「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ブルガリアのむヨーグルト ONE SHOT」「ブルガリアのむヨーグルト BB ONE SHOT」「ブルガリアのむヨーグルト SB ONE SHOT」「ブルガリア 低糖ヨーグルト」。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味」と「1日分のビタミン グレープフルーツ」（120ml）です。

どちらか1個を購入すると、「C1000 ビタミンオレンジ」「C1000 ビタミンレモン」（各140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、湖池屋「スコーン」の「梅にんにく」「絶品焼きとうもろこし」。

どちらか1個を購入すると、「ストロング」の「豪快のり」「サワークリームオニオン」「辛レモン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、不二家「ホームパイ チビだらけも 日本の旅沖縄編 パウチ」です。

1個購入すると、「カントリーマアム チョコまみれ」（48g）、「カントリーマアム チビまみれ パウチ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ビッグパウチ」「ザクザクやみつきクランキー ビッグパウチ」です。

どちらか1個を購入すると、「ガーナ ポップジョイ」「ガーナ スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、セブンプレミアム「1分湯戻し大盛ソース焼そば」「超大盛お好みソース焼そば」。

どちらか1個を購入すると、「ミニワンタン」の「しょうゆ」「担担スープ」「スープカレー ワンタン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

無料券の引換期間は、いずれも6月18日から7月1日までです。

野菜飲料やヨーグルト購入でクーポンもらえる

【野菜飲料30円引き】

6月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の野菜飲料を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●カゴメ 野菜生活100（200ml）

●カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ（200ml）

●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200ml）

●カゴメ 野菜一日これ一本（200ml）

●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200ml）

クーポン利用期間は6月10日から30日まで。

【ダノン ビオ30円引き】

6月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ダノン ビオ」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ビオ 腸活これだけ贅沢5種のフルーツ（150g）

●ビオ 腸活これだけ贅沢百花はちみつ（150g）

●ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク プレーン（100g）

●ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク ブルーベリー（100g）

クーポン利用期間は6月10日から30日まで。

【ブリトー30円引き】

6月11日から17日までの期間、ブリトー全品30円引きで購入できます。

【ザバス プロテインバー50円引き】

6月11日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ザバス プロテインバー」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●明治 ザバス プロテインバー チョコレート味

●明治 ザバス プロテインバー ミルクチョコレート味

●明治 ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味

●明治 ザバス プロテインバー 1／2日分の鉄分

クーポン利用期間は6月11日から7月1日まで。

【ウコンの力50円引き】

6月11日から7月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ウコンの力」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ハウス ウコンの力（100ml）

●ハウス ウコンの力 スーパー（120ml）

●ハウス ウコンの力 超MAX（120ml）

クーポン利用期間は6月11日から7月15日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ