セブンが「1個買うと1個もらえる」6月11日に大量追加！「スーパーカップ」「カントリーマアム」など、アイスやお菓子の無料券がもらえるよ。
セブン-イレブン各店では2026年6月11日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。
6月9日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・ファミリーマート
・セブン-イレブン
・ローソン
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
今週は「ブルガリアのむヨーグルト」など無料券が大量
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
6月11日から17日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは7つあります。
1つめの対象商品は、明治「エッセル ストロベリーチョコ」「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」です。
どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、明治「ブルガリアのむヨーグルト ONE SHOT」「ブルガリアのむヨーグルト BB ONE SHOT」「ブルガリアのむヨーグルト SB ONE SHOT」「ブルガリア 低糖ヨーグルト」。
いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味」と「1日分のビタミン グレープフルーツ」（120ml）です。
どちらか1個を購入すると、「C1000 ビタミンオレンジ」「C1000 ビタミンレモン」（各140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、湖池屋「スコーン」の「梅にんにく」「絶品焼きとうもろこし」。
どちらか1個を購入すると、「ストロング」の「豪快のり」「サワークリームオニオン」「辛レモン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
5つめの対象商品は、不二家「ホームパイ チビだらけも 日本の旅沖縄編 パウチ」です。
1個購入すると、「カントリーマアム チョコまみれ」（48g）、「カントリーマアム チビまみれ パウチ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
6つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ビッグパウチ」「ザクザクやみつきクランキー ビッグパウチ」です。
どちらか1個を購入すると、「ガーナ ポップジョイ」「ガーナ スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
7つめの対象商品は、セブンプレミアム「1分湯戻し大盛ソース焼そば」「超大盛お好みソース焼そば」。
どちらか1個を購入すると、「ミニワンタン」の「しょうゆ」「担担スープ」「スープカレー ワンタン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
無料券の引換期間は、いずれも6月18日から7月1日までです。
野菜飲料やヨーグルト購入でクーポンもらえる【野菜飲料30円引き】
6月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の野菜飲料を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●カゴメ 野菜生活100（200ml）
●カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ（200ml）
●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200ml）
●カゴメ 野菜一日これ一本（200ml）
●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200ml）
クーポン利用期間は6月10日から30日まで。【ダノン ビオ30円引き】
6月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ダノン ビオ」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ビオ 腸活これだけ贅沢5種のフルーツ（150g）
●ビオ 腸活これだけ贅沢百花はちみつ（150g）
●ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク プレーン（100g）
●ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク ブルーベリー（100g）
クーポン利用期間は6月10日から30日まで。【ブリトー30円引き】
6月11日から17日までの期間、ブリトー全品30円引きで購入できます。【ザバス プロテインバー50円引き】
6月11日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ザバス プロテインバー」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●明治 ザバス プロテインバー チョコレート味
●明治 ザバス プロテインバー ミルクチョコレート味
●明治 ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味
●明治 ザバス プロテインバー 1／2日分の鉄分
クーポン利用期間は6月11日から7月1日まで。【ウコンの力50円引き】
6月11日から7月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ウコンの力」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ハウス ウコンの力（100ml）
●ハウス ウコンの力 スーパー（120ml）
●ハウス ウコンの力 超MAX（120ml）
クーポン利用期間は6月11日から7月15日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ