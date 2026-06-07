『銀河の一票』第8話 “告発の手紙”に新たな疑惑浮上！選挙事務所には“謎の女性”日高のり子が姿を見せる
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が8日の今夜放送される。
【写真】日高のり子演じる謎の女性が登場『銀河の一票』第8話場面カット
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第8話あらすじ
あかりが茉莉や五十嵐（岩谷健司）、蛍（シシド・カフカ）を副知事に指名すると宣言した異例の出馬表明会見は、大きな驚きをもって受け止められた。さらに3人のいずれもが民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）から切り捨てられ、政界を追われていたことをYouTuber・透（渡邊圭祐）が暴露。この作戦が功を奏し、リベンジに挑む「チームあかり」の闘いは有権者の心をとらえ始める。
同じ頃、民政党では鷹臣に不満を抱く議員たちが一斉に離党届を提出し、都知事選にAI企業社長・風間（梶裕貴）を擁立する元都連会長・葛巻（堀部圭亮）らに合流。
流星（松下洸平）の得票を大きく削りかねない動きに、党内では動揺が広がる。まもなく茉莉は、鷹臣に絶縁されるきっかけとなった“告発の手紙”の真相を密かに調査していた東西新聞記者・雨宮（三浦透子）から呼び出され、新たな疑惑が浮上したことを聞かされる。
そんななか、“安心できる社会の実現”を打ち出したあかりに共感したという謎の女性（日高のり子）が、選挙事務所を訪問。選挙ボランティアに参加したいという申し出を茉莉らは歓迎するが、その女性はある深刻な悩みを打ち明ける…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※日高のり子の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】日高のり子演じる謎の女性が登場『銀河の一票』第8話場面カット
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
あかりが茉莉や五十嵐（岩谷健司）、蛍（シシド・カフカ）を副知事に指名すると宣言した異例の出馬表明会見は、大きな驚きをもって受け止められた。さらに3人のいずれもが民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）から切り捨てられ、政界を追われていたことをYouTuber・透（渡邊圭祐）が暴露。この作戦が功を奏し、リベンジに挑む「チームあかり」の闘いは有権者の心をとらえ始める。
同じ頃、民政党では鷹臣に不満を抱く議員たちが一斉に離党届を提出し、都知事選にAI企業社長・風間（梶裕貴）を擁立する元都連会長・葛巻（堀部圭亮）らに合流。
流星（松下洸平）の得票を大きく削りかねない動きに、党内では動揺が広がる。まもなく茉莉は、鷹臣に絶縁されるきっかけとなった“告発の手紙”の真相を密かに調査していた東西新聞記者・雨宮（三浦透子）から呼び出され、新たな疑惑が浮上したことを聞かされる。
そんななか、“安心できる社会の実現”を打ち出したあかりに共感したという謎の女性（日高のり子）が、選挙事務所を訪問。選挙ボランティアに参加したいという申し出を茉莉らは歓迎するが、その女性はある深刻な悩みを打ち明ける…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※日高のり子の「高」は正しくは「はしごだか」