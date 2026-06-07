ユニセックス対応の腸いいパンツ誕生♡腹部を守る新習慣に注目

お腹を冷えや圧迫から守るという発想から生まれた「腸いいパンツ」が、女性ユーザーの増加を受けてユニセックス展開をスタートしました。さらに、スポーツシーンにも対応する新作「腸いいスパッツ」も登場。縫い目やウエストゴムをなくした独自設計で、快適なはき心地と腹部サポートを両立しています。性別やライフスタイルを問わず支持を集める注目アイテムをご紹介します♡

性別を超えて広がる腹部ケア習慣

近年、腹部の冷えや圧迫への意識は性別を問わず高まっています。

推定1,200万人もの人がお腹の不調を抱えるといわれる中、「腹部を守る」というニーズは日常生活の快適さを支える大切なテーマとなっています。

実際に「腸いいパンツ」には女性からの問い合わせが増加。妊娠中でも同じ一枚を長く着用できたという声や、季節の変わり目に安心感があるという感想も寄せられています。

ランニングやテニス、バスケットボール、ダイビングなどのアクティブなシーンでも愛用者が増えており、男女問わず幅広い層に支持されているのが特徴です。

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国内2社のみの特殊技術が生む快適設計

「腸いいパンツ」と「腸いいスパッツ」の最大の特徴は、縫い目もウエストゴムもない独自構造です。

一般的なインナーのようにパーツを縫い合わせるのではなく、1束の糸から一枚構造として編み上げる特殊技術を採用。身体を締め付けることなく自然にフィットする着用感を実現しています。

この技術は国内でもわずか2社しか保有しておらず、創業78年の老舗メーカーとの協力によって商品化されました。

さらに「腸いいパンツ」は意匠権取得済み・特許出願中。2026年には日本弁理士会会長賞（グランプリ）を受賞するなど、その独自性と機能性が高く評価されています。

腸いいパンツ



価格：8,320円（税込）

腹部までしっかり覆うハイウエスト設計が特徴。ウエストゴムによる締め付けがなく、日常生活の中で快適に着用できます。

リバーシブル仕様のため、その日の気分やコーディネートに合わせて楽しめるのも魅力です。

サイズ：M／L／LL

カラー：全5色（リバーシブル仕様）

素材：ナイロン51％、ポリエステル43％、ポリウレタン6％

動く日を支える新作「腸いいスパッツ」

新たに登場した「腸いいスパッツ」は、ランニングやスポーツを楽しむ人の声から生まれました。

長時間の運動で起こりやすいランナーズガット（Runner’s Gut）への着目から開発され、腹部をしっかり覆うハイウエスト構造を採用。高い伸縮性によって動きやすさを確保しながら、自然なフィット感を追求しています。

スポーツ時はもちろん、移動中や日常着としても活躍する一枚です。

腸いいスパッツ



価格：15,300円（税込）

前後や表裏を気にせず着用できる自由度の高い設計も特徴。運動時だけでなく、リラックスタイムや旅行時にも活躍してくれそうです。

Makuakeでは2026年8月2日まで先行販売を実施中で、最大33％OFFとなる5,574円から購入可能。初回約300セット限定となっています。

サイズ：M～L／L～LL

カラー：全1色（前後表裏フリー仕様）

素材：ナイロン51％、ポリエステル43％、ポリウレタン6％

毎日を快適にする新しい選択肢

「腸いいパンツ」と「腸いいスパッツ」は、腹部を守るというシンプルな発想をもとに生まれたライフギアです。縫い目やゴムのない快適設計はもちろん、性別や年齢を問わず使えるユニセックス展開も魅力。

日常生活からスポーツシーンまで幅広く活躍し、毎日のコンディションを整えるサポートアイテムとして注目を集めています♪お腹を大切にしたい方はぜひチェックしてみてください。