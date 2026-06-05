『おそ松さん』公式スピンオフゲーム、不正アクセス被害を報告 一部ユーザーに“意図しないメッセージ”送信 『まついぬらんど』運営が経緯説明
テレビアニメ『おそ松さん』公式スピンオフキャラクター「まついぬ」のゲーム『まついぬらんど』が5日、公式Xを更新。ゲーム内で一部ユーザーに意図しないメッセージが送信される事象が発生していたことを報告した。
【X投稿】不正アクセス被害を報告し経緯を報告した『まついぬらんど』投稿全文
公式Xでは「【運営からの重要なお知らせ】」として声明を発表。「本日、ゲーム内において一部のお客様へ意図しないメッセージが送信される事象が発生いたしました」と報告した。
調査の結果、本作のGM（ゲームマスター）ツールを管理するサーバーに不正アクセスがあり、GMツールが不正利用されたことで、広告スパムメッセージが送信されていたことを確認したという。
一方で、ユーザーの個人情報やゲームデータについては、別サーバーで厳重に管理されていると説明。「情報漏えいやデータ改ざん等の被害は確認されておりません」とし、送信されたスパムメッセージを開封した場合や、添付されていたアイテムを受け取った場合でも、アカウントやゲームデータへの影響はないとしている。
運営は「今後はセキュリティ体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります」と説明。「ユーザーの皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同ゲームは、テレビアニメ『おそ松さん』から生まれた、2023年に放送されたスピンオフアニメ『まついぬ』に登場する、かわいい六匹のまついぬたちを主役としたゲーム。六匹のなかよしわんこが見せるなにげない日常のシーンを集めたり、オリジナルのミニゲームを楽しんだりすることが出来るカジュアルゲームとなっている。
『おそ松さん』は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。
22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。あす6日には、声優陣も登壇する10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』が開催される。
【X投稿】不正アクセス被害を報告し経緯を報告した『まついぬらんど』投稿全文
公式Xでは「【運営からの重要なお知らせ】」として声明を発表。「本日、ゲーム内において一部のお客様へ意図しないメッセージが送信される事象が発生いたしました」と報告した。
一方で、ユーザーの個人情報やゲームデータについては、別サーバーで厳重に管理されていると説明。「情報漏えいやデータ改ざん等の被害は確認されておりません」とし、送信されたスパムメッセージを開封した場合や、添付されていたアイテムを受け取った場合でも、アカウントやゲームデータへの影響はないとしている。
運営は「今後はセキュリティ体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります」と説明。「ユーザーの皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同ゲームは、テレビアニメ『おそ松さん』から生まれた、2023年に放送されたスピンオフアニメ『まついぬ』に登場する、かわいい六匹のまついぬたちを主役としたゲーム。六匹のなかよしわんこが見せるなにげない日常のシーンを集めたり、オリジナルのミニゲームを楽しんだりすることが出来るカジュアルゲームとなっている。
『おそ松さん』は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。
22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。あす6日には、声優陣も登壇する10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』が開催される。
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