3時のヒロイン福田麻貴（37）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にレギュラーとして出演。多種の美容グッズを所持しているゲストにおねだりをした。

美容へのこだわりについてゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「ストレッチとか軽い筋トレ、マッサージ、美顔器、そのルーティンをほぼ毎日やるようにしていて、新しい美顔器とかマッサージ機とか大好きで、新作を見つけると、いつも絶対に買っちゃうですよ。引き出し開いて、美顔器コーナーみたいのがあって、今日はどれ使おうかなって、その日の用途に合わせて使ってます」と話した。

所持している美顔器についてMAYAは「マッサージ機とかと合わせたら、多分20個弱ぐらいはあると思います」と答えた。

福田は「正直、5回ぐらいしか使っていないヤツ（美容グッズ）もある？」とMAYAに探りを入れて、さらに「あれば、もらっていいですか？」とツッコんでMAYAを爆笑させた。福田は「20個あったら、何個かあるかなと思って」と追い打ちをかけ、スタジオに爆笑のうずが広がった。