スーパーマンから“Sマーク”を継承！ 『スーパーガール』初出しアクション満載の特別映像＆キャラポス解禁
映画『スーパーガール』より、超絶アクションシーン満載の特別映像、さらにパンクでカラフルなキャラクターポスター5種が解禁された。
【動画】宇宙を駆けるカーラ、ロボとの共闘など初出しアクション満載！ 映画『スーパーガール』特別映像
『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。女性を主人公に据えた作品を数多く手がける実力派が、新たなヒーロー像をどう描き出すのか、その手腕に期待が高まる。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー（『三体』）、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモア（『アクアマン』シリーズ）が扮する。さらに、『スーパーマン』でも大活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
このたび、本作の特別映像が解禁。映像は、スーパーガール／カーラが「スーパーマンと私は“ヒーロー”に対する考え方が全く違うの」と語る印象的な一言から幕を開ける。続けて「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と、自身の信念を言葉にし、彼女がスーパーマンとは異なる価値観で戦うヒーローであることを提示。さらに、スーパーマンの拠点“孤独の要塞”を訪れる場面も映し出され、ふたりの関係性が物語の中でどう作用していくのか期待が高まる。
本映像には、初出しとなる超絶アクションシーンも詰め込まれている。攻撃をかいくぐりながら宇宙を縦横無尽に飛び回るカーラの姿はまさに規格外。そんな彼女の前に立ちはだかるのが、クレム率いるブリガンズだ。クレムの策略によって、カーラの相棒である“スーパードッグ”クリプトが毒に侵されてしまい、物語は一気に緊迫感を増していく。さらに、家族の仇を討つためクレムに復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、カーラの旅は同じ痛みを抱える者とともに、新たな局面へと展開していく。
また、宇宙最凶の賞金稼ぎロボも大暴れ。バイクからミサイルを放ち、爆炎の中から現れて「パーティーの時間だ」と告げる姿は、登場した瞬間から空気を塗り替える大迫力。鎖鎌を振り回して敵を蹂躙するロボとカーラの共闘シーンも描かれ、戦いのスケールは加速するばかりだ。水と油に見えるカーラとロボの2人は、一体なぜ共に戦うこととなったのか…？
そして、スーパーマン（デイビッド・コレンスウェット）からカーラへ“Sマーク”のコスチュームが手渡される場面も。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」と語りかけるその一瞬は、カーラが“スーパーガール”として踏み出す決定的なきっかけを予感させる。スーパーマンが今作で果たす役割も見どころだ。
果たしてカーラは、毒に侵されたクリプトを救い出せるのか。そして、宇宙の破壊を目論むクレムの魔の手から銀河を守り抜けるのか―？
併せt、キャラクターポスター5種も一挙到着。スーパーガールをはじめ、ルーシー、ロボ、クリプト、そして宿敵クレムまで、物語を動かすキーマンたちの個性と存在感がパンクかつカラフルに描かれ、スーパークールな仕上がりとなっている。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
【動画】宇宙を駆けるカーラ、ロボとの共闘など初出しアクション満載！ 映画『スーパーガール』特別映像
『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。女性を主人公に据えた作品を数多く手がける実力派が、新たなヒーロー像をどう描き出すのか、その手腕に期待が高まる。
このたび、本作の特別映像が解禁。映像は、スーパーガール／カーラが「スーパーマンと私は“ヒーロー”に対する考え方が全く違うの」と語る印象的な一言から幕を開ける。続けて「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と、自身の信念を言葉にし、彼女がスーパーマンとは異なる価値観で戦うヒーローであることを提示。さらに、スーパーマンの拠点“孤独の要塞”を訪れる場面も映し出され、ふたりの関係性が物語の中でどう作用していくのか期待が高まる。
本映像には、初出しとなる超絶アクションシーンも詰め込まれている。攻撃をかいくぐりながら宇宙を縦横無尽に飛び回るカーラの姿はまさに規格外。そんな彼女の前に立ちはだかるのが、クレム率いるブリガンズだ。クレムの策略によって、カーラの相棒である“スーパードッグ”クリプトが毒に侵されてしまい、物語は一気に緊迫感を増していく。さらに、家族の仇を討つためクレムに復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、カーラの旅は同じ痛みを抱える者とともに、新たな局面へと展開していく。
また、宇宙最凶の賞金稼ぎロボも大暴れ。バイクからミサイルを放ち、爆炎の中から現れて「パーティーの時間だ」と告げる姿は、登場した瞬間から空気を塗り替える大迫力。鎖鎌を振り回して敵を蹂躙するロボとカーラの共闘シーンも描かれ、戦いのスケールは加速するばかりだ。水と油に見えるカーラとロボの2人は、一体なぜ共に戦うこととなったのか…？
そして、スーパーマン（デイビッド・コレンスウェット）からカーラへ“Sマーク”のコスチュームが手渡される場面も。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」と語りかけるその一瞬は、カーラが“スーパーガール”として踏み出す決定的なきっかけを予感させる。スーパーマンが今作で果たす役割も見どころだ。
果たしてカーラは、毒に侵されたクリプトを救い出せるのか。そして、宇宙の破壊を目論むクレムの魔の手から銀河を守り抜けるのか―？
併せt、キャラクターポスター5種も一挙到着。スーパーガールをはじめ、ルーシー、ロボ、クリプト、そして宿敵クレムまで、物語を動かすキーマンたちの個性と存在感がパンクかつカラフルに描かれ、スーパークールな仕上がりとなっている。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。