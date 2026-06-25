日本ライフル射撃協会は25日、選手強化委員会でライフル種目を担当する男性委員が盗撮行為の容疑で20日に逮捕されたことを発表した。協会は23日に事実を確認し、同日付で解任した。協会によると、この男性は19〜21日に神奈川県の伊勢原射撃場で行われた東日本選手権に所属企業のコーチとして参加し、19日夜に同県内のホテルで盗撮を行った疑いがもたれている。協会の橋本聖子会長は「個人の問題にとどまらず、組織としての責