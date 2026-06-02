【ポプラ】ジョージア カフェラテ無料券に割引価格のドリンク・カップ麺が大量追加。6月2日時点のお得なキャンペーンまとめ。

コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月2日から「ジョージア カフェラテ」の無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。

人気のドリンク、お得に大量放出！

「ジョージア カフェラテ」の無料券

6月2日から8日までの期間、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」を1本購入すると「ジョージア カフェラテ」が1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、対象商品を複数購入しても、無料券の配布は1枚（1本分）です。

引換期間は、6月9日から22日まで。

お弁当＋対象のお茶セットで60円引き

6月2日から8日までの期間、400円以上のお弁当と対象のお茶からいずれか1本をセットで購入すると、合計金額が60円引きになります。

対象商品は、キリン「生茶」と「生茶 ほうじ煎茶」の2種類。

なお、店舗によって取り扱いのない場合があります。

飲料やカップ麺が割引価格に

5月13日からは「グッドプライス応援団」を開催中。飲料やカップ麺などが、割引価格の商品が続々と追加されています。

対象商品は以下の通りです。

【5月13日から6月8日】

・アサヒ「ドトール ブラック」（480ml）193円→183円

・アサヒ「ドトール カフェ・オ・レ」（480ml）181円→171円

【5月26日から6月8日】

・森永乳業「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」（330ml）268円→258円

・森永乳業「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」（330ml）268円→258円

・森永乳業「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」（240ml）228円→218円

・伊藤園「りんごのお酢」（200ml）138円→128円

・伊藤園「黒酢で活力」（200ml）138円→128円

・明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special 6種のフルーツバリエ」（180g）245円→235円

・明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special白桃」（180g）235円→225円

・明治「おいしい牛乳」（900ml）348円→338円

・江崎グリコ「アーモンド効果 薫るカカオ」（200ml）155円→145円

・江崎グリコ「アーモンド効果 香ばしコーヒー」（200ml）155円→145円

・江崎グリコ「アーモンド効果 オリジナル」（200ml）155円→145円

・江崎グリコ「アーモンド効果 3種のナッツ」（200ml）155円→145円

・江崎グリコ「アーモンド効果 砂糖不使用」（200ml）155円→145円

・カゴメ「野菜一日これ一本」（200ml）180円→170円

・カゴメ「野菜一日これ一本 トリプルケア」（200ml）198円→188円

【6月2日から15日】

・日清食品「焼そばU.F.O.」（128g）

・日清食品「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」（96g）

・日清食品「どん兵衛 天ぷらそば」（100g）（※関東）

・日清食品「どん兵衛 天ぷらそば」（100g）（※関西・中国・九州）

・日清食品「どん兵衛 きつねうどん」（96g）（※関東）

・日清食品「どん兵衛 きつねうどん」（95g）（※関西・中国・九州）

上記の商品から、よりどり2個購入すると40円引きに。

【6月2日から7月6日】

・コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）172円→149円

・キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）186円→159円

・アサヒ「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）189円→179円

・アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）171円→161円

・アサヒ「カルピスウォーター」（500ml）183円→173円

・アサヒ「ワンダ コクのカフェオレ」（370g）194円→184円

・アサヒ「ワンダ コクの微糖」（370g）194円→184円

・UCC「BLACK無糖」（185g）143円→133円

PayPayポイント最大5％還元

6月1日から14日までの期間は、PayPayクーポンを配布中です。PayPay で500円以上購入すると、PayPayポイントが最大５％還元されます。

付与上限は2回まで。1回につき100ポイント、期間中200ポイントまで。

タバコ等一部対象外となる商品があります。

一部店舗ではキャンペーンを実施していないのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）