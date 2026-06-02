【ポプラ】ジョージア カフェラテ無料券に割引価格のドリンク・カップ麺が大量追加。6月2日時点のお得なキャンペーンまとめ。
コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月2日から「ジョージア カフェラテ」の無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。
人気のドリンク、お得に大量放出！
「ジョージア カフェラテ」の無料券
6月2日から8日までの期間、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」を1本購入すると「ジョージア カフェラテ」が1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、対象商品を複数購入しても、無料券の配布は1枚（1本分）です。
引換期間は、6月9日から22日まで。
お弁当＋対象のお茶セットで60円引き
6月2日から8日までの期間、400円以上のお弁当と対象のお茶からいずれか1本をセットで購入すると、合計金額が60円引きになります。
対象商品は、キリン「生茶」と「生茶 ほうじ煎茶」の2種類。
なお、店舗によって取り扱いのない場合があります。
飲料やカップ麺が割引価格に
5月13日からは「グッドプライス応援団」を開催中。飲料やカップ麺などが、割引価格の商品が続々と追加されています。
対象商品は以下の通りです。
【5月13日から6月8日】
・アサヒ「ドトール ブラック」（480ml）193円→183円
・アサヒ「ドトール カフェ・オ・レ」（480ml）181円→171円
【5月26日から6月8日】
・森永乳業「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」（330ml）268円→258円
・森永乳業「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」（330ml）268円→258円
・森永乳業「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」（240ml）228円→218円
・伊藤園「りんごのお酢」（200ml）138円→128円
・伊藤園「黒酢で活力」（200ml）138円→128円
・明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special 6種のフルーツバリエ」（180g）245円→235円
・明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special白桃」（180g）235円→225円
・明治「おいしい牛乳」（900ml）348円→338円
・江崎グリコ「アーモンド効果 薫るカカオ」（200ml）155円→145円
・江崎グリコ「アーモンド効果 香ばしコーヒー」（200ml）155円→145円
・江崎グリコ「アーモンド効果 オリジナル」（200ml）155円→145円
・江崎グリコ「アーモンド効果 3種のナッツ」（200ml）155円→145円
・江崎グリコ「アーモンド効果 砂糖不使用」（200ml）155円→145円
・カゴメ「野菜一日これ一本」（200ml）180円→170円
・カゴメ「野菜一日これ一本 トリプルケア」（200ml）198円→188円
【6月2日から15日】
・日清食品「焼そばU.F.O.」（128g）
・日清食品「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」（96g）
・日清食品「どん兵衛 天ぷらそば」（100g）（※関東）
・日清食品「どん兵衛 天ぷらそば」（100g）（※関西・中国・九州）
・日清食品「どん兵衛 きつねうどん」（96g）（※関東）
・日清食品「どん兵衛 きつねうどん」（95g）（※関西・中国・九州）
上記の商品から、よりどり2個購入すると40円引きに。
【6月2日から7月6日】
・コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）172円→149円
・キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）186円→159円
・アサヒ「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）189円→179円
・アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）171円→161円
・アサヒ「カルピスウォーター」（500ml）183円→173円
・アサヒ「ワンダ コクのカフェオレ」（370g）194円→184円
・アサヒ「ワンダ コクの微糖」（370g）194円→184円
・UCC「BLACK無糖」（185g）143円→133円
PayPayポイント最大5％還元
6月1日から14日までの期間は、PayPayクーポンを配布中です。PayPay で500円以上購入すると、PayPayポイントが最大５％還元されます。
付与上限は2回まで。1回につき100ポイント、期間中200ポイントまで。
タバコ等一部対象外となる商品があります。
一部店舗ではキャンペーンを実施していないのでご注意を。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）