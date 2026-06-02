新幹線＆JR線を利用する人必見！駅構内のPLUSTA・Bellmartにも「1個買うと1個もらえる」開催中《6月2日開始のお得企画まとめ》

JR東海リテイリング・プラスが運営するPLUSTAとBellmartは、2026年6月2日から"1個買うと1個もらえる"をはじめとするお得なキャンペーンを開催中です。

1か月間、お得価格でゲットできる飲料も

PLUSTAとBellmartでは、「初夏のおトクがいっぱいウィーク！2026」と題して、6月2日から8日までの期間、"1個買うと1個もらえる"キャンペーンを実施しています。

1つめの対象商品は、三菱食品「かむかむ メロンソーダ」です。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ノーベル製菓「ペタグーグミ グレープ味」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月9日から15日まで。

また、ソフトドリンクがお得価格になるラッキープライスも7月6日まで実施しています（一部店舗を除く）。

対象商品は以下の通り。

●伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（600ml）...186円→165円

●サントリー「紅の伊右衛門」（600ml）...170円→149円

●コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）...183円→162円

●キリンビバレッジ「世界のキッチンからライムソルト」（500ml）186円→165円

●アサヒ飲料「ぐんぐんグルトα」（500ml）...189円→170円

●ポッカサッポロ「キレートレモン クエン酸2700」...226円→216円

新幹線などの利用で、駅構内の店舗に行く予定のある人は参考にしてみて。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ