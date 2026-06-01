今回の新作で一番好きーーーッッ！！【マクドナルド】食べ逃したくない「限定バーガー」って？

【マクドナルド】ではご当地バーガーが、6月中旬までの期間限定で登場中。全てが新作とのことで、ランチに味わいながら、食べ比べを楽しむのも良さそうです。今回は@ftn_picsレポーターが絶賛するバーガーに加え、あわせてチェックしたいイチオシの新作バーガーもご紹介します。

気分がスカッとしそうな甘辛いソース入り！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「今回の新作で一番好き」と絶賛したのが「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。甘辛いソースで味付けされており、刺激的な味わいが満足感を高めてくれそう。辛さが気になる時は、シェイクをお供にすると少しマイルドに感じられそうです。

チキンはモモの一枚肉を使用した贅沢感

「名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン」には、黒胡椒を効かせたチキンパティが入っています。このチキンはモモの一枚肉で、その大きさはバンズからはみ出るほど。ほどよい食べ応えも感じられそうです。さらにレタスとマヨソースも加えているので、辛さやコクがありながらフレッシュさも感じられ、最後まで飽きずに食べられるかも。

ポテトの素材感が楽しめるバーガー

あわせてチェックしたい新作バーガーもご紹介。こちらは「てりやきマックバーガー®」をベースに、北海道じゃがチーズをあわせた「北海道じゃがチーズてりやき」です。レポーターHaruさんいわく「小さいサイコロ状にカットされたポテトが、滑らかなポテトフィリングにたっぷり入っていました」とのこと。ホクホクとした素材本来の味わいが楽しめそうです。

こってりソースとチーズの背徳感！

「北海道じゃがチーズてりやき」には、ポテトのほかにホワイトチェダーチーズもサンド。こってりとしたてりやきソースもたっぷりかかっていて、一緒に味わうと旨みや深みが感じられそうです。ちょっと背徳感のあるメニューを選びたい時にぴったりかも。

マックのご当地バーガーは、この他に「博多明太バターてりやき」も登場しているので、気になる人はお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino