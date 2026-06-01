本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/1（月）



EUR/USD

1.1660（9.02億ユーロ）

1.1700（12億ユーロ）

1.1740（8.95億ユーロ）



USD/JPY

159.27（6.50億ドル）



GBP/USD

1.3425（6.49億ポンド）



ユーロドルは1.1700が大規模設定、1.1660と1.1740は中期設定が観測されている。1.1660が現在の水準に近いピンポイントとなっている。

ドル円は159.27に中規模設定があり、スポット市場での値動きを固定させる引力となっている。

ポンドドルは1.3425に中規模設定があり、下値のメドとなっているもよう。

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