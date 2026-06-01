本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/1（月）
EUR/USD
1.1660（9.02億ユーロ）
1.1700（12億ユーロ）
1.1740（8.95億ユーロ）
USD/JPY
159.27（6.50億ドル）
GBP/USD
1.3425（6.49億ポンド）
ユーロドルは1.1700が大規模設定、1.1660と1.1740は中期設定が観測されている。1.1660が現在の水準に近いピンポイントとなっている。
ドル円は159.27に中規模設定があり、スポット市場での値動きを固定させる引力となっている。
ポンドドルは1.3425に中規模設定があり、下値のメドとなっているもよう。
6/1（月）
EUR/USD
1.1660（9.02億ユーロ）
1.1700（12億ユーロ）
1.1740（8.95億ユーロ）
USD/JPY
159.27（6.50億ドル）
GBP/USD
1.3425（6.49億ポンド）
ユーロドルは1.1700が大規模設定、1.1660と1.1740は中期設定が観測されている。1.1660が現在の水準に近いピンポイントとなっている。
ドル円は159.27に中規模設定があり、スポット市場での値動きを固定させる引力となっている。
ポンドドルは1.3425に中規模設定があり、下値のメドとなっているもよう。