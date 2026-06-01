都庁ハーフパンツ解禁で話題、中年男性の“短パンの正解”を考える。部屋着感を消し去る「色選びの鉄則」
2026年4月に発表された東京都庁の新たなクールビズ「ハーフパンツの解禁」という話題が独り歩きしています。
SNSの盛り上がりからも分かりますが、これまで口にしていなかっただけで、じつは「中年男性の短パンについて」、思うところがある方が多い証拠です。
中年男性は短パンとどのように付き合っていくことが正解なのか。のべ5500人を超える男性のファッション相談にのってきた筆者が解説します。
◆短パンには「定番色がない」
じつは短パンは、他のパンツと大きく異なる性質をもっています。「色によって、着用シーンが限定されやすい」という特徴です。たとえばスラックスといえばグレー、チノパンといえばベージュといった代表的な定番色があります。ところが短パンの場合、どこに着ていってもOKと言われる定番色がありません。
自然を想起する アースカラー、いわゆるベージュやカーキの短パンは、アウトドアをイメージしますし、柄物の短パンならば、リゾートを連想しませんか。またカラフルな短パンはゴルフですし、スウェット地のグレーは、部屋着っぽい印象になるはずです。
色彩による印象の違いを知らずに、短パンで出歩くことが問題なのです。近所のコンビニ圏内にスウェット地のグレーは、ワンマイルウエアとしてギリ許されるでしょう。でも都会のカフェでは、「あれ、あの人、家から急いで出てきたのかな？」という誤解を周囲に与えてしまうかもしれませんよね。
大事なことは、短パンを選ぶとき、シーンによって色選びを変えること。そして、都会のカフェに着ていける色ならば、逆にカジュアルシーンでも使えます。では何色が正解なのでしょうか。
◆違和感が出にくい「色の正解」は…
肌が隠れる面積が少なくなるからこそ、通常のパンツよりも、ドレス感をくわえたいのです。そのため、ベージュやカーキといったアウトドアに馴染む色では、都会の人工的環境では違和感を発してしまうもの。
大人が選ぶべき正解は「ネイビー（濃紺）」か「黒」。ダークカラーが持つ都会的でドレスライクな要素が、短パンの持つ「幼さ」や「ラフさ」を見事に中和してくれます。
色によってコーディネート全体の重心も下がるため、足元にスニーカーや黒のサンダルを合わせても、街中で浮かない落ち着いた印象を構築できるのです。
◆ムダ毛はどうすれば良いのか
各媒体で伝えていますが、絶対に避けて通れない工程が「ムダ毛の処理」です。どんなに上質でシックなネイビーの短パンを穿いていても、手入れされていないすねのままでは清潔感が消え去り、周囲にノイズを与えてしまいます。
「かといって、完全にツルツルに剃り落とすのは恥ずかしい」と躊躇する40代男性も多いでしょう。すね毛の処理に悩む大人におすすめしたいのが、ドラッグストアやアマゾンで1000円未満の「すきかみそり（ボディトリマー）」の活用です。
使い方は、すね毛の流れに逆らうように軽く梳（す）くだけ。完全に剃るのではなく、毛髪のすきバサミのように毛量と長さを自然に間引いてくれるため、「もともと体毛が薄い人」のような、非常にナチュラルで清潔感のある足元に仕上がります。心理的なハードルが極めて低いにもかかわらず、視覚的な効果は絶大です。
丈感や質感によっても短パンの印象は変わりますが、色の影響が大きいということを意識して選んでみてください。
＜TEXT／森井良行＞
【森井良行】
“あなたのお抱えスタイリスト”として、その違和感を言葉で可視化する。著書『38歳からのビジネスコーデ図鑑』（日本実業出版社）など5冊。MENSA会員。公式サイト「エレカジ」では、80件を超えるコーディネート事例を公開。YouTube：30・40代ファッションに興味がない男の服選びセオリー【エレカジ森井良行】
SNSの盛り上がりからも分かりますが、これまで口にしていなかっただけで、じつは「中年男性の短パンについて」、思うところがある方が多い証拠です。
中年男性は短パンとどのように付き合っていくことが正解なのか。のべ5500人を超える男性のファッション相談にのってきた筆者が解説します。
じつは短パンは、他のパンツと大きく異なる性質をもっています。「色によって、着用シーンが限定されやすい」という特徴です。たとえばスラックスといえばグレー、チノパンといえばベージュといった代表的な定番色があります。ところが短パンの場合、どこに着ていってもOKと言われる定番色がありません。
自然を想起する アースカラー、いわゆるベージュやカーキの短パンは、アウトドアをイメージしますし、柄物の短パンならば、リゾートを連想しませんか。またカラフルな短パンはゴルフですし、スウェット地のグレーは、部屋着っぽい印象になるはずです。
色彩による印象の違いを知らずに、短パンで出歩くことが問題なのです。近所のコンビニ圏内にスウェット地のグレーは、ワンマイルウエアとしてギリ許されるでしょう。でも都会のカフェでは、「あれ、あの人、家から急いで出てきたのかな？」という誤解を周囲に与えてしまうかもしれませんよね。
大事なことは、短パンを選ぶとき、シーンによって色選びを変えること。そして、都会のカフェに着ていける色ならば、逆にカジュアルシーンでも使えます。では何色が正解なのでしょうか。
◆違和感が出にくい「色の正解」は…
肌が隠れる面積が少なくなるからこそ、通常のパンツよりも、ドレス感をくわえたいのです。そのため、ベージュやカーキといったアウトドアに馴染む色では、都会の人工的環境では違和感を発してしまうもの。
大人が選ぶべき正解は「ネイビー（濃紺）」か「黒」。ダークカラーが持つ都会的でドレスライクな要素が、短パンの持つ「幼さ」や「ラフさ」を見事に中和してくれます。
色によってコーディネート全体の重心も下がるため、足元にスニーカーや黒のサンダルを合わせても、街中で浮かない落ち着いた印象を構築できるのです。
◆ムダ毛はどうすれば良いのか
各媒体で伝えていますが、絶対に避けて通れない工程が「ムダ毛の処理」です。どんなに上質でシックなネイビーの短パンを穿いていても、手入れされていないすねのままでは清潔感が消え去り、周囲にノイズを与えてしまいます。
「かといって、完全にツルツルに剃り落とすのは恥ずかしい」と躊躇する40代男性も多いでしょう。すね毛の処理に悩む大人におすすめしたいのが、ドラッグストアやアマゾンで1000円未満の「すきかみそり（ボディトリマー）」の活用です。
使い方は、すね毛の流れに逆らうように軽く梳（す）くだけ。完全に剃るのではなく、毛髪のすきバサミのように毛量と長さを自然に間引いてくれるため、「もともと体毛が薄い人」のような、非常にナチュラルで清潔感のある足元に仕上がります。心理的なハードルが極めて低いにもかかわらず、視覚的な効果は絶大です。
丈感や質感によっても短パンの印象は変わりますが、色の影響が大きいということを意識して選んでみてください。
＜TEXT／森井良行＞
【森井良行】
“あなたのお抱えスタイリスト”として、その違和感を言葉で可視化する。著書『38歳からのビジネスコーデ図鑑』（日本実業出版社）など5冊。MENSA会員。公式サイト「エレカジ」では、80件を超えるコーディネート事例を公開。YouTube：30・40代ファッションに興味がない男の服選びセオリー【エレカジ森井良行】