カーカリングの投球がかなり手前でワンバウンドし…

【MLB】フィリーズ 4ー3 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

珍しい姿だった。ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数1安打3三振だった。チームは逆転負けを喫した。7回の第4打席、突如“絶叫”する場面が発生した。「彼の気持ち、めっちゃわかるわ」「最後の視線が最高」とファンも注目した。

3-1の7回で迎えた第4打席だった。この回から登板したオリオン・カーカリング投手の3球目、98.8マイル（約159キロ）の投球が大谷のはるか手前でワンバウンドする大暴投になった。跳ね返ったボールが大谷の内角頭上付近に来ると、思わず「ああああい」と叫んでいた。

驚いた大谷はその場に固まり、カーカリングをキリっと一瞥した。苦笑いを浮かべながら捕手のJT・リアルミュートに話しかける場面も。その後、フルカウントからスイーパーで三振に倒れた。バットがリアルミュートにぶつかり、申し訳なさそうにしていた。

大谷が思わず声を上げたシーンにファンも驚いた模様だ。「彼の気持ち、めっちゃわかるわ」「周りのファンの反応が好きすぎる笑」「珍しく睨んでるよ」「最後の視線が最高.好き！」「本当にショックを受けてるのがわかる」「ショック顔がすごくて笑った」「オオタニのこんなハッキリした表情、めったに見られない」「一瞬のプクッとした口元にやられた」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）