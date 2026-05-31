ほしのバターの贅沢などら焼き！ミシュラン獲得シェフ監修・バターが主役の和洋菓子ってもう正解でしょう！【#舞台女優の手土産リスト】

舞台女優の私がいつも探しているのは「差し入れ（手土産）」。どうせなら、おいしくてオシャレで「センスある！」って思われる差し入れがした〜い!!

そんな私がリサーチした「手土産リスト」、こっそり皆さんにシェアします♡

【ぴったりのどら焼き、見つけました】

手土産を何にしようか迷ったら……ミシュランで星を獲得する「御料理まつ山」の松山照三氏が監修するバターが主役の和洋菓子店「ほしのバター」のどら焼きはいかがでしょう？

おいしさ・日持ち・持ち運びやすさと手土産にしやすい条件が3拍子そろった個包装のどら焼きが1個〜購入できるから、あらゆるシーンの手土産にぴったりすぎるんです。

【あんバターどら焼き】

まずは定番の「あんバターどら焼き」をご紹介しましょう。皮ははちみつを思わせる焼き色まで美しくて、どこかパンケーキのような可愛さがあります。

中にはあんことバターがたっぷり。あんこがとんでもなくなめらかなのが、見ただけでも伝わってきます。

密度が高くもっちりした香ばしい皮と、なめらかで繊細なあんこ、コクと香り豊かなとろけるバター……この組み合わせがおいしくないわけがありません！

ちなみにバターは、ニュージーランドでサステナブルな放牧酪農で育った乳牛のミルクから作られるグラスフェッドバターなんだそう。

味わうほどに素材の良さと丁寧な職人技が感じられます。和菓子なのに、どこか洋菓子を思わせるハーモニーにうっとりしてしまいました。

【限定フレーバーも！】

季節や店舗によっては限定フレーバーも登場しています。私が購入したときには「キャラメルどら焼き」が登場していたのでこちらも試してみたら、キャラメルあんがぎっしり入っていました。

おそらく皮とバターは「あんバターどら焼き」と共通ですが、あんがキャラメル味になると一気に洋菓子感が増して、これはこれでとってもおいしい!!

フレーバーが変わってもなめらかあんこ×とろけるバターの組み合わせは最高です。好みの限定フレーバーがあったら、自分へのご褒美にするのもオススメですよ♡

【手土産にしやすい♡】

おいしくて個包装かつ常温保存OK。私が購入したときの賞味期限は5日後と、どら焼きとしては日持ちも長め。しかも1個〜お好きな数だけ購入可能です。

どら焼きならカットせずともワンハンドで食べられるという便利さもあり、手土産や差し入れに最適すぎるんですけど……！

残念なのは通販ができないこと。常設店が都内に3店舗あるほか、ポップアップストアで購入できることもあります。最新情報は公式インスタグラムでチェックしてみてください。

■今回紹介した手土産データ

商品名：あんバターどら焼き（324円）／キャラメルどら焼き（432円）

包装・個数：個包装・1個〜

お取り寄せ：×（店舗限定）

特徴：コレド室町、GINZA SIX、アトレ吉祥寺に店舗あり。POPUPで購入できることもあるので、公式インスタをチェック！

※本文中の価格はすべて税込です。

参考リンク：Instagram@hoshinobutter

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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