Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²¤½£¤Ç¿Íµ¤³ÈÂç¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯5·î26Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²¤½£¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä½é¤ÎPOP MART¤¬ºòÇ¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë³«¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍèµÒ¤¬Àä¤¨¤º¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¦¥é¥Ö¥Ö¤Ï¸½ÃÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤¬26Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëSF3DCG¥¢¥Ë¥á¡ØÎîäÆ¡§INCARNATION¡Ù¡ÊÂè2´ü¡Ë¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñSF¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎÃæ³Ë¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿½é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç³¤¤ò±Û¤¨¡¢²¤½£¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°Ê¸²½Åª¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ³°Ê¸²½¸òÎ®¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÈ¯¤Î¿¹¤ÎÍÅÀº¡¦¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢¤Ê¤¼²¤½£¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡£ÀèÆü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹¾ì¤Ë¤¢¤ëPOP MART¤Î¥É¥¤¥Ä1¹æÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤«¤éË¬¤ì¤¿23ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¥¢¥ó¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï¡ØTikTok¤Ç¥é¥Ö¥Ö¤Î³«ÉõÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¶¥¯¥»¥ó½£¤«¤é¼Ö¤ÇË¬¤ì¡¢°ìÅÙ¤Ë500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó9Ëü±ß¡ËÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¼ã¼Ô¡¦¥·¥ó¥·¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¾¦ÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÌÜ°Ü¤ê¤·¤¿¡£Íß¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦PwC¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î18¡Á24ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÌó75¡ó¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÇã¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä´á¶ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IP·Ï´á¶ñ¤Ï¹ñÆâ´á¶ñ»Ô¾ì¤ÎÌó28¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´á¶ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬Æ¸¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¡Økidulting¡ÙÊ¸²½¤È¤â¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²¤½£¤Ø¹¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆPOP MART¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPOP MART²¤½£ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥Ã¥×¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ø¥É¥¤¥Ä¤Î³èµ¤¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¸²½¤ÈÇ®¿´¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ÁØ¤Ë¤è¤ê¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¸½ÃÏ½»Ì±¤¬º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤ËPOP MART¤ÈFIFA¤¬¶¦Æ±Å¸³«¤¹¤ë¡Ø¥é¥Ö¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ö¥Ö¤¬²«¶â¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÈ¯IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆ¤Óµ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤³ÈÂç¤Ï¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£POP MART¤Î25Ç¯Çä¾å¹â¤Ï371²¯2000Ëü¸µ¡ÊÌó8710²¯±ß¡Ë¤ÇÁ°Ç¯Èæ184¡¥7¡óÁý¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¤½£ÃÏ°è¤ÏÁ°Ç¯Èæ506¡¥3¡óÁý¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢POP MART¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Î¿·À¤Âå¥È¥ì¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤ÈÈþ°Õ¼±¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÅªÂ¸ºß´¶¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÍè¤¿¾®¤µ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤Î²¹¤â¤ê¤ò½É¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´¶¾ðÅª¶¦ÌÄ¤ÈÊ¸²½ÅªÍßµá¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²¤½£¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Î°ìÃ¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡¢²¤½£¤Î¿Í¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¿Æ¤·¤ß¤òÊú¤¯½ÅÍ×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤¬À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ159²¯4900Ëü¸µ¡ÊÌó3743²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ø±ÇÁü¤¬Èþ¤·¤¯Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÇÊª¸ì¤âµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ÀÈëÅª¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¡Ù¡ØÃæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¤Îµ»½Ñ¿å½à¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥¹»á¤Ï¡ØÃæ¹ñÅÁÅýÊ¸²½¤Î³Ë¿´¤È¸½ÂåÅª¤ÊÊª¸ìÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÅìÍÎÊ¸²½ÆÃÍ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Î´ÑµÒ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÈþÅª´¶³Ð¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡¦MINISO¡Ê¥á¥¤¥½¥¦¡Ë¤Ï¡Ø100¤ÎÃæ¹ñIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³¤³°¿Ê½Ð·×²è¡Ù¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½É½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤â½ÅÍ×¤Ê³¤³°Å¸³«¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£25Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥±¥ë¥ó¹ñºÝ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥àºîÉÊ¤¬¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤À¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¦Game Science¤Ë¤è¤ë¡Ø¹õ¿ÀÏÃ¡§¾áñÄ¡Ù¤Ï¡Ø¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡Ù¤ËÂ³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¡£Ãæ¹ñ¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦Åª¥²¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢²¤½£¤Î¼ã¼Ô¤¬Ãæ¹ñÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¸ÅÅµÊ¸³Ø¤ò¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Áý¤¨¡¢ÅìÍÎÊ¸²½¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¹¤ó¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¦miHoYo¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ø¸¶¿À¡Ù¤Ç¤Ïµþ·à¤Î²Î¾§Ë¡¤ä»â»ÒÉñ¤Ê¤É¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢²¤½£¤Î¼ã¼Ô¤ËÃæ¹ñÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¦Èþ¿ÖiMpact¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é»á¤Ï¡¢±Ñ¹ñBBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ØIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³¤³°¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢Ê¸²½Í»¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤ÎÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢²¤½£¤Ç¼çÍ×¤Ê¾ÃÈñÁØ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶¾ðÅª²ÁÃÍ¤äÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ëÂÎ¸³¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¾®ÇäÀïÎ¬ÀìÌç²È¤Î¥¬¥ê¥¢¡¦¥Ö¥¹¥¿¥Ë»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÏIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´¶¾ðÅª¶¦ÌÄ¤ÈÊ¸²½Åª¶¦´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡Ø¸ÄÀÉ½¸½¡Ù¤ä¡Ø´¶¾ðÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ù¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÀµ³Î¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²¤½£¤ÇÄêÃå¤·¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ©ºî¤Èµ»½ÑÎÏ¤â¿Íµ¤¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ù¤ÏÀ©ºî¤Ë5Ç¯È¾¤òÈñ¤ä¤·¡¢4000¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ»£¥«¥Ã¥È¤ÏÌó2000¤ËµÚ¤Ó¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡Ù¤Î³«È¯´ü´Ö¤â6Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¡¢¹â¿å½à¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¥²¡¼¥àÃæ¤ÎÊÉ²è¤äÄ¦Áü¤ò10ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤âºÙ¤«¤ÊÌÏÍÍ¤äÁõ¾þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ï·ÉÉþ¤¹¤ë¡Ù¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IPÁÏºî¡¢À½ÉÊÀ¸»º¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë³ÆÃÊ³¬¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°ÉáµÚ¤ËÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐPOP MART¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÄó·È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±Ñ»ï¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬AI¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¤è¤ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¹ñ¡Ù¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦¥À¥ë¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Þ¥ë¥à¥¹¥Æ¥ó»á¤â¡ØÃæ¹ñ¤Ïº£¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÊ¸²½¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÀ¾Â¦¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²¤½£¤Ç¤Î¿Íµ¤³ÈÂç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ø¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÅ¾´¹¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³°Ê¸²½¸òÎ®¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë