10年間毎日サイゼで体重28kgに…「強迫性障害の義母」の介護が0歳育児の真っ只中に始まった話
37歳で想定外の妊娠をし、2025年8月末に出産した。
妊娠に気づいたのは16週に入ってからだった。長年の生理不順や「妊娠は難しい」と言われていた過去に加え、ADHD（注意欠如・多動性障害）の特性でセルフネグレクト癖があり体調管理がおざなりになること、算数障害（発達障害の一種で数字、計算に困難を抱える学習障害）で生理周期を正しく把握していなかったことなど、いくつもの要因が重なっていたのである。
◆7か月赤ちゃんを連れて飛行機で帰省
息子は8か月になった。ハイハイで家中を這い回って、あまり掃除をしていない洗濯機の隅に顔を突っ込んで顔にホコリをつけていたり、椅子でつかまり立ちをして手を離してバランスを崩し、後ろにひっくり返ってベビーマットで頭を打って泣いたりすることもある。
好奇心が芽生えてあちこち動き回り、いろんな物に手を伸ばしては口に入れるので、その場から動かない「ねんね期」より、見守る時間がぐっと増えた。
7か月になってすぐ、家族で宮崎に帰省した。宮崎は新幹線が通っていないので帰省するには飛行機を使うしかない。リサーチをすると、空港内ではベビーカーを借りられたり、小さい子ども連れは飛行機に優先搭乗できたり、搭乗後もCAさんに気をかけてもらえたりすると知った。
羽田空港までの経路も、最寄り駅から羽田空港直通のリムジンバスが出ているので、乗り換えなしで行けるのはラクだと思い、それに乗ることにした。
◆荷造りはポーチを活用
ADHDで整理整頓が苦手な特性のある私にとって面倒なことは荷造りだ。赤ちゃんがいると荷物が多くなる。加えて、ベビーカーを押しながらキャリーケースを引くのは難しいので、60Lのキャリーケース1台に私と夫と息子の荷物を詰めて夫に引いてもらい、私は息子を抱っこ紐で抱え、オムツや哺乳瓶、ミルクやおもちゃを入れたマザーズリュックを背負うことにした。
そして、3泊分のミルク、離乳食、オムツ、ベビーソープなどの消耗品は配送先を実家にして事前にAmazonから送った。
友達から譲ってもらったオムツや哺乳瓶を入れるのにちょうどいい大きさのポーチを使うことで、マザーズバッグの中の整理整頓はできるようになった。いつものお出かけ時と同じように、旅の荷物もトラベルポーチに入れて詰めていく作業を行っていた。
荷物のメインは衣類だ。息子の肌着、カバーオール、スタイに自分の下着類、Tシャツ、部屋着、などと分けてポーチに詰めていけたのは我ながら成長したと思う。しかし、新たにモノが増えた場合の整理整頓がまだできない。マザーズバッグやサコッシュの中には、数か月前のレシート類や、いつもらったのか分からないチラシなどが大量に入りっぱなしになっている。ほとんどはゴミなのに、気合を入れないと捨てられない。
しっかりとシミュレーションしていたので、帰省の移動はトラブルもなく、想像以上にスムーズだった。赤ちゃんは耳抜きができないので離陸直前にミルクを飲ませるといいとのことだったが、離陸するより前に飲み終えてしまい不安に思っていた。しかし、息子はすんとした顔で空に飛んだ。
バスでも飛行機の中でも、ほとんど息子は寝ていてグズらなかったし、CAさんからは搭乗時に「頑張れ〜！」と声援をおくられたり、飛行機のオモチャをもらえたりして、本当にチヤホヤされていた。
今回の帰省の一番の目的はもうすぐ101歳になる祖母（息子からするとひいおばあちゃん）に会わせることだった。いつどうなるかわからない年齢なので、無事息子に会わせることができて本当に良かった。
◆赤ちゃんと義母、両方のお世話に疲労困憊
実は今回の帰省は、延期になる可能性もあった。なんとか延期はまぬがれることができたが、介護が突然始まったのだ。
妊娠に気づいたのは16週に入ってからだった。長年の生理不順や「妊娠は難しい」と言われていた過去に加え、ADHD（注意欠如・多動性障害）の特性でセルフネグレクト癖があり体調管理がおざなりになること、算数障害（発達障害の一種で数字、計算に困難を抱える学習障害）で生理周期を正しく把握していなかったことなど、いくつもの要因が重なっていたのである。
◆7か月赤ちゃんを連れて飛行機で帰省
好奇心が芽生えてあちこち動き回り、いろんな物に手を伸ばしては口に入れるので、その場から動かない「ねんね期」より、見守る時間がぐっと増えた。
7か月になってすぐ、家族で宮崎に帰省した。宮崎は新幹線が通っていないので帰省するには飛行機を使うしかない。リサーチをすると、空港内ではベビーカーを借りられたり、小さい子ども連れは飛行機に優先搭乗できたり、搭乗後もCAさんに気をかけてもらえたりすると知った。
羽田空港までの経路も、最寄り駅から羽田空港直通のリムジンバスが出ているので、乗り換えなしで行けるのはラクだと思い、それに乗ることにした。
◆荷造りはポーチを活用
ADHDで整理整頓が苦手な特性のある私にとって面倒なことは荷造りだ。赤ちゃんがいると荷物が多くなる。加えて、ベビーカーを押しながらキャリーケースを引くのは難しいので、60Lのキャリーケース1台に私と夫と息子の荷物を詰めて夫に引いてもらい、私は息子を抱っこ紐で抱え、オムツや哺乳瓶、ミルクやおもちゃを入れたマザーズリュックを背負うことにした。
そして、3泊分のミルク、離乳食、オムツ、ベビーソープなどの消耗品は配送先を実家にして事前にAmazonから送った。
友達から譲ってもらったオムツや哺乳瓶を入れるのにちょうどいい大きさのポーチを使うことで、マザーズバッグの中の整理整頓はできるようになった。いつものお出かけ時と同じように、旅の荷物もトラベルポーチに入れて詰めていく作業を行っていた。
荷物のメインは衣類だ。息子の肌着、カバーオール、スタイに自分の下着類、Tシャツ、部屋着、などと分けてポーチに詰めていけたのは我ながら成長したと思う。しかし、新たにモノが増えた場合の整理整頓がまだできない。マザーズバッグやサコッシュの中には、数か月前のレシート類や、いつもらったのか分からないチラシなどが大量に入りっぱなしになっている。ほとんどはゴミなのに、気合を入れないと捨てられない。
しっかりとシミュレーションしていたので、帰省の移動はトラブルもなく、想像以上にスムーズだった。赤ちゃんは耳抜きができないので離陸直前にミルクを飲ませるといいとのことだったが、離陸するより前に飲み終えてしまい不安に思っていた。しかし、息子はすんとした顔で空に飛んだ。
バスでも飛行機の中でも、ほとんど息子は寝ていてグズらなかったし、CAさんからは搭乗時に「頑張れ〜！」と声援をおくられたり、飛行機のオモチャをもらえたりして、本当にチヤホヤされていた。
今回の帰省の一番の目的はもうすぐ101歳になる祖母（息子からするとひいおばあちゃん）に会わせることだった。いつどうなるかわからない年齢なので、無事息子に会わせることができて本当に良かった。
◆赤ちゃんと義母、両方のお世話に疲労困憊
実は今回の帰省は、延期になる可能性もあった。なんとか延期はまぬがれることができたが、介護が突然始まったのだ。