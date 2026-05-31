「ファンもムラカミと同じ痛みを分かち合っている」村上宗隆、右太もも裏肉離れでIL入り「全治4〜6週間」MLB公式

村上が右太もも裏の肉離れで負傷者リストに入った(C)Getty Images

ホワイトソックスは現地時間5月30日、村上宗隆が10日間の負傷者リスト（IL）に入ったことを発表した。前日29日のタイガース戦の3回に二ゴロを打った際に全力疾走し、右太もも裏を負傷して途中交代していた。

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『MLB公式サイト』によれば、村上は右太もも裏の肉離れで、重症度（グレード）は3段階で「2」。全治は4〜6週間の見込みだ。

同サイトは「ホワイトソックスのファンもムラカミと同じ痛みを分かち合っている。それどころか、熱狂的で活気を取り戻したファンの大半は、このパワーあふれる一塁手をグラウンドに留めておけるなら、自分の右ハムストリングを差し出してもいいとさえ思っているだろう」と伝えた。

さらに「端的に言えば、彼は2年3400万ドルの契約の最初の4か月間で、球団の運命をガラリと変えてしまったのだ」と、村上がチームにもたらした影響力をあらためて振り返った。

ウィル・ベナブル監督も「言うまでもなく、彼はグラウンドの内外でチームに絶大な影響を与えている。彼は自分の仕事にも、周りの人間にも、ものすごいエネルギーを注ぎ込む男だ。これからの数週間は（これまでとは）違う形で貢献しなければならないと分かっていて、今はかなり落ち込んでいるだろう」と述べた。