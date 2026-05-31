台風6号は明日1日(月)から2日(火)にかけて、強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨、高潮に警戒が必要です。また、3日(水)から4日(木)には西日本や東日本にも影響を及ぼす見通しです。

台風6号 「強い」勢力で沖縄へ

台風6号は、31日(日)午前3時現在、沖縄の南を北北西に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。





このあと台風6号は、発達しながら北上し「強い」勢力になるでしょう。明日1日(月)から2日(火)にかけて沖縄に接近または通過する見込みです。暴風・猛烈なしけ・警報級の大雨・高潮に警戒してください。すでに波が高まり、風も強まり始めています。早め早めの対策をしてください。

予想される雨・風・波は?

予想される、雨・風・波は?



[雨の予想]多い所で

6月1日6時までに予想される24時間降水量は、

沖縄地方 80ミリ

その後、2日6時までに予想される24時間降水量は、

奄美地方 300ミリ

沖縄地方 300ミリ

その後、3日6時までに予想される24時間降水量は、

奄美地方 300ミリ



[風の予想]

6月1日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

奄美地方 30メートル (45メートル)

沖縄地方 35メートル (50メートル)

6月2日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

奄美地方 30メートル (45メートル)

沖縄地方 35メートル (50メートル)



[波の予想](うねりを伴う)

6月1日に予想される波の高さ

奄美地方 9メートル

沖縄地方 10メートル

6月2日に予想される波の高さ

奄美地方 9メートル

沖縄地方 10メートル

3日〜4日は西日本から東日本の広い範囲で警報級の大雨や暴風

台風6号は、その後、東よりに進路を変え、3日(水)から4日(木)にかけて、九州〜関東の南岸付近を進むでしょう。強い勢力ではなくなりますが、陸地にかなり近いコースを通るため、大雨や風が強まりそうです。



九州から関東や東北の太平洋側では、警報級の大雨や暴風、波浪の可能性が高まっています。暴風や大雨に備えて、飛ばされやすい物を固定や屋内に片付け、側溝や雨どいの清掃、ハザードマップの確認を早めにしましょう。

高波に注意 台風が離れていても 海には近づかないで

台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。



そこで、台風が近づいている時に、絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれる恐れがありますので、とても危険です。



また、台風から離れていても、油断はできません。天気は穏やかなのに、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。