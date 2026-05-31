平野さんはCDデビュー＆声優デビュー25周年

■巨人 5ー3 日本ハム（30日・エスコンフィールド）

30日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-巨人戦のファーストピッチに、人気声優の平野綾さんが登場した。見事なノーバウンド投球に場内は大歓声。「相変わらず可愛すぎる」「美しいなぁ」とファンを虜にした。

平野さんは自身の誕生日である10月8日にちなんだ背番号「1008」のユニホームに、デニムのショートパンツを合わせたスタイルで登場した。髪をお団子にし、マウンドの少し手前から投球を開始。ダイナミックなフォームから投じた1球は見事に捕手役へノーバウンドで届いた。

大役を終えた平野さんは「緊張しましたが！ 少し手前で投げさせてもらったんですけど、何とか届いて良かったです！」と安堵の表情を浮かべた。試合中には自身のX（旧ツイッター）を更新。「ノーバンで届いたぁ〜やったぁ〜」と喜びを綴った。

今年でCDデビュー＆声優デビュー25周年を迎えた38歳の平野さんは、アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒ役で一世を風靡した。見事な投球と変らぬ美貌にファンも注目。「平野綾相変わらず美しい」「かわいいかわいい」「あーやの素晴らしい始球式」「私の青春！」「一番最初に見たときから印象まったく変わってなくて、いい意味で年齢不詳」「平野綾始球式とか羨ましい」「投げるのウマ」「顔変わらんな」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）