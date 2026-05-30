『ラヴ上等』ダンサー美女、美肌映えるキャミソールの休日コーデに反響「とても綺麗」
昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し注目を集めたショーダンサー、“あも”ことAMOが26日、自身のInstagramを更新し、休日の一コマを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】『ラヴ上等』AMO、キュートな網タイツバニーガール姿
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。
AMOは、エンターテイメントショークラブ「スーパースパーク東京」所属のダンサー。番組内での愛称は「あも」。
そんなAMOはこの日、「休日 しあわせっっ」の一言とともに、青空のした、テラスでコロナビールを傾けたポーズを公開。暑かった日のようで、ジーンズにキャミソール姿の軽装だ。休日を満喫するAMOのキュートな姿に、コメント欄には「アモは、笑顔のときが特にとても綺麗です」「あもちゃんと呑みたい」といった声が寄せられている。
引用：「AMO」Instagram（＠amo_spark_）
【写真】『ラヴ上等』AMO、キュートな網タイツバニーガール姿
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。
そんなAMOはこの日、「休日 しあわせっっ」の一言とともに、青空のした、テラスでコロナビールを傾けたポーズを公開。暑かった日のようで、ジーンズにキャミソール姿の軽装だ。休日を満喫するAMOのキュートな姿に、コメント欄には「アモは、笑顔のときが特にとても綺麗です」「あもちゃんと呑みたい」といった声が寄せられている。
引用：「AMO」Instagram（＠amo_spark_）